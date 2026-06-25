Το διυλιστήριο NORSI της Ρωσίας ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση με drone

Το διυλιστήριο NORSI το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και το δεύτερο σε παραγωγή βενζίνης, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικών drone.

Το διυλιστήριο NORSI το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και το δεύτερο σε παραγωγή βενζίνης, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία πιθανότητα επιδεινώνει τις ελλείψεις καυσίμων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία της με επιθέσεις μακράς εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει στόχο να αποδυναμώσει την κύρια πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση του πολέμου και να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στους Ρώσους.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές έχουν στόχο να σπείρουν την διχόνοια μεταξύ του πληθυσμού.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην πρώτη μονάδα διύλισης CDU-5, του διυλιστηρίου NORSI. Η μονάδα έχει δυνατότητα διύλισης 12.000 μετρικών τόνων ημερησίως, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγικής δυνατότητας του διυλιστηρίου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το διυλιστήριο μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μονάδες για να ξαναρχίσει τη λειτουργία του στο εγγύς μέλλον.

Η εταιρεία Lukoil στην οποία ανήκει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει την εξέλιξη.

Το SPIMEX, το Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης, ανέστειλε από χθες Τετάρτη τις πωλήσεις ντίζελ και βενζίνης από τη NORSI.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε χθες μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές από συντρίμμια drone που έπεσαν και ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ο ίδιος δεν ανέφερε το όνομα της εγκατάστασης.

Το διυλιστήριο βρίσκεται κοντά στο Κστόβο, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 450 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 15 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως και να παράγει περίπου 5 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 2 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και περίπου 500.000 τόνους ασφάλτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ