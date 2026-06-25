Ποινικό Μητρώο: Εκδόθηκαν ψηφιακά 100.000 αντίγραφα τις 40 πρώτες μέρες του νέου συστήματος

Μέσα στις πρώτες 40 μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αντιγράφων Ποινικού Μητρώου, εκδόθηκαν αυτόματα εκατό χιλιάδες. Το νέο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσα στις πρώτες 40 μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αντιγράφων Ποινικού Μητρώου, εκδόθηκαν αυτόματα εκατό χιλιάδες. Το νέο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι 100.000 πολίτες και επιχειρήσεις που εξυπηρετήθηκαν, έλαβαν τα αντίγραφα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στον προσωπικό τους υπολογιστή, στο σπίτι τους ή στον χώρο εργασίας τους, ενώ πριν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας απαιτούνταν αρκετές μέρες και προσωπική μετάβαση στις υπηρεσίες των Εισαγγελιών, όπως και ανάλογη απασχόληση των δικαστικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, στην ίδια χρονική περίοδο των 40 ημερών, εκδόθηκαν και 50.000 Ποινικά Μητρώα, των οποίων η έκδοση εκκρεμούσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη σύσταση πολυπληθούς ομάδας δικαστικών υπαλλήλων, που δημιουργήθηκε και εργάστηκε για τον σκοπό αυτό.

Μέσα στους επόμενους 4 μήνες, το ποσοστό αυτόματης έκδοσης πρόκειται να ανέλθει στο 100% των αιτήσεων που αφορούν έκδοση Ποινικού Μητρώου με μηδενικές εγγραφές (το λεγόμενο Λευκό Ποινικό Μητρώο με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ