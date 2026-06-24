Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανακοίνωσε ότι βορειοκορεατικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται με πυρηνικά όπλα

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του «εξοπλίζουν το Πολεμικό Ναυτικό με πυρηνικά όπλα».

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του «εξοπλίζουν το Πολεμικό Ναυτικό με πυρηνικά όπλα», μετέδωσε σήμερα ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ πρόσθεσε ότι θέλει να ναυπηγηθούν πολεμικά πλοία των 10.000 τόνων.

Ο Κιμ έκανε τις δηλώσεις αυτές χθες, Τρίτη, στο Νάμπο στη διάρκεια της τελετής που έγινε για να τεθεί σε υπηρεσία το Choe Hyon, το ένα από τα δύο πολεμικά πλοία των 5.000 τόνων που καθελκύσθηκαν πέρυσι από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Το πρόγραμμα με στόχο να εξοπλισθεί το Πολεμικό Ναυτικό με πυρηνικά όπλα ακολουθεί την πορεία του χωρίς να παρεκκλίνει από την προβλεπόμενη πορεία», τόνισε ο ηγέτης στη διάρκεια της τελετής.

«Πρόκειται για στρατηγικό προσανατολισμό κρίσιμης σημασίας, επειδή θα επιτρέψει να διατηρηθεί η πυρηνική δύναμη του κράτους μας έτοιμη για να διεξάγει ποικίλες και αποτελεσματικές επιχειρήσεις», διαβεβαίωσε.

Η Πιονγκγιάνγκ είχε προηγουμένως εξηγήσει ότι το Choe Hyon είναι εξοπλισμένο με «τα πιο ισχυρά όπλα» και ο Κιμ πραγματοποίησε φέτος πολλές επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων επόπτευσε τον Απρίλιο μια δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου κρουζ από το πλοίο αυτό.

«Μετά το Choe Hyon, θα θέσουμε σύντομα σε υπηρεσία το αντιτορπιλικό Kang Kon. Στη συνέχεια θα καθελκύσουμε το ένα μετά το άλλο στρατηγικά πολεμικά πλοία 10.000 τόνων», δήλωσε ο ηγέτης.

Πλοία 10.000 τόνων

Η Βόρεια Κορέα πρόκειται έτσι «να ναυπηγεί κάθε χρονιά δύο πλοία επιφανείας κλάσης ανώτερης αυτής του Choe Hyon», από τα οποία το ένα θα είναι 10.000 τόνων, δήλωσε.

Ένα αντιτορπιλικό 10.000 τόνων, όπως αυτά της κλάσης Arleigh-Burke, δεκάδες από τα οποία διαθέτουν οι ΗΠΑ, ή τα νοτιοκορεατικά Sejong Le Grand, έχει εν γένει μήκος μεταξύ 150 και 170 μέτρων, δηλαδή περίπου όσο ενάμισι ποδοσφαιρικό γήπεδο.

«Το όριο των 10.000 τόνων θα είναι συμβολικό για τη Βόρεια Κορέα», εκτιμά ο Σόι Γκι-ιλ, καθηγητής στρατιωτικών σπουδών στο πανεπιστήμιο Σανγκζί. «Ένα πλοίο αυτού του μεγέθους θα δείξει την αποφασιστικότητα της Πιονγκγιάνγκ να μην μείνει περισσότερο πίσω από τη ναυτική ισχύ της Σεούλ».

Η Νότια Κορέα διαθέτει εξάλλου πάνω από δέκα πλοία μεγαλύτερα των 5.000 τόνων, ενώ η Βόρεια Κορέα δύο.

«Η εποχή που το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν ήταν παρά μια δύναμη αρμόδια για να υπερασπίζεται τα ύδατα στα ανοικτά των ακτών μας ανήκει πλέον σαφώς στο παρελθόν», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στη διάρκεια ολομέλειας του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, η οποία ολοκληρώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο Κιμ δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών ωθούν την περιοχή «στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου».

Η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένα αυτοανακηρυχθεί «αμετάκλητα πυρηνικό κράτος» μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του 2019 ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας διαφορών σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση της χώρας και την άρση των κυρώσεων που την στοχοθετούν.

Η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο, επειδή η σύγκρουσή τους το 1950-1953 έληξε με μια εκεχειρία και όχι με συνθήκη ειρήνης. Χωρίζονται από μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη κατά μήκος των μεταξύ τους συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ