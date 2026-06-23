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Γαλλία: Το Λούβρο επισπεύδει την ώρα κλεισίματος λόγω καύσωνα - Αλλαγές και στον Πύργος του Άιφελ

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Γαλλία: Το Λούβρο επισπεύδει την ώρα κλεισίματος λόγω καύσωνα - Αλλαγές και στον Πύργος του Άιφελ
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Το παριζιάνικο κτίριο που φιλοξενεί το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο «παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή».

To μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) αντί στις 18.00 (19.00 ώρα Ελλάδας) από αύριο Τετάρτη έως το Σάββατο εξαιτίας του καύσωνα, που καθιστά «τις συνθήκες επίσκεψης και εργασίας δύσκολες τις θερμότερες ώρες της ημέρας», ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του.

Το παριζιάνικο κτίριο που φιλοξενεί το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο «παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», εξηγεί η διεύθυνση, υπογραμμίζοντας πως «στο τέλος της ημέρας η συσσώρευση της θερμότητας είναι ισχυρότερη και εντείνεται από την πυκνότητα της προσέλευσης των επισκεπτών».

Ο Πύργος του Άιφελ θα κλείσει νωρίτερα σήμερα

Ο Πύργος του Άιφελ θα κλείσει σήμερα το απόγευμα από τις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), αντί τη νύχτα στις 00.45 τοπική ώρα (01.45 ώρα Ελλάδας) που κλείνει συνήθως, εξαιτίας του καύσωνα, προκειμένου να «εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες πρόσβασης» στο παριζιάνικο μνημείο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η διαχειρίστρια εταιρεία.

«Είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε στις υψηλές θερμοκρασίες, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομάδων μας και των επισκεπτών μας», εξήγησε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον Πύργο του Άιφελ (Sete). Είναι «πολύ πιθανό» το μνημείο να κλείσει εκ νέου νωρίτερα αύριο, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσής του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Μουσείο Λούβρου
Καύσωνας
Γαλλία
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