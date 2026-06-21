Σύντομα οι αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ για υδρογόνο και βιομεθάνιο στα δίκτυα φυσικού αερίου

Στη τελική επεξεργασία βρίσκονται οι προτάσεις του ΔΕΣΦΑ σχετικά με την έκχυση υδρογόνου και βιομεθανίου στα δίκτυα φυσικού αερίου, πράγμα που αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, ανοίγοντας «δρόμο» για την χρήση πράσινων αερίων στη χώρα μας.

Μέρος του συστήματος φυσικού αερίου αναμένεται να αποτελέσουν σύντομα το υδρογόνο και βιομεθάνιο, τουλάχιστον σε ρυθμιστικό επίπεδο, με τον ΔΕΣΦΑ να προχωρά στην οριστικοποίηση των ποσοστώσεων που δύναται τα δύο αυτά ανανεώσιμα αέρια να αναμειχθούν με το φυσικό αέριο μέσα στο σύστημα μεταφοράς.

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής βρίσκεται στην διαδικασία κατάρτισης των τελικών προτάσεων προκειμένου να τις καταθέσει για έγκριση το αμέσως επόμενο διάστημα στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει παραγωγή βιομεθανίου στην Ελλάδα ή αντίστοιχα πράσινου υδρογόνου προς έγχυση στο δίκτυο, ωστόσο, η ολοκλήρωση του πλαισίου συνιστά βασικό «κρίκο» στην πορεία ωρίμανσης της αγοράς, καθώς διαμορφώνει μια ορισμένη ορατότητα στους υποψήφιους επενδυτές για να μεταβούν από το γενικό κι αόριστο «επενδυτικό ενδιαφέρον» στο «ειδικό» που είναι η κατάρτιση ενός business plan με συγκεκριμένα νούμερα και εκτιμήσεις περί της βιωσιμότητας της μίας ή της άλλης επένδυσης.

Βέβαια, η οριστικοποίηση των ποσοστώσεων δεν συνιστά την μόνη προϋπόθεση, ωστόσο «εγγράφεται» στη συνολικότερη αλυσίδα με το κυριότερο να αποτελεί η ολοκλήρωση του πλαισίου ως προς την αξιοποίηση και την διαθεσιμότητα των υποδομών προκειμένου τα ανανεώσιμα αέρια να βρεθούν από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης.

Σε ότι αφορά το ποσοστό του βιομεθανίου, η έμφαση δίνεται στο ποσοστό του οξυγόνου με το σχετικό νούμερο να προσδιορίζεται στο 0,5%, κατόπιν και σχετικών παρατηρήσεων εκπροσώπων της αγοράς. Το ποσοστό του οξυγόνου είναι κρίσιμο για τους παραγωγούς βιομεθανίου καθώς αυτό καθορίζει τις απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού του βιομεθανίου προκειμένου στη συνέχεια να εκχυθεί μέσα στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Ως προς το υδρογόνο, ο Διαχειριστής κατέλεξε να «κινηθεί» στο έδαφος τόσο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών όσο και των όσων ισχύουν στα γειτονικά συστήματα φυσικού αερίου με το ποσοστό πρόσμιξης να προσδιορίζεται στο 2%. Χρειάζεται ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει κατά περίπτωση εφόσον προκύπτουν σχετικές ανάγκες.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της μονάδας ΣΗΘΥΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στην Καρδιά και προβλέπεται να λειτουργεί με 20% υδρογόνο και 80% φυσικό αέριο. Αναλυτικότερα, το πράσινο υδρογόνο θα παράγεται από την μονάδα ηλεκτρόλυσης που αναπτύσσει η Hellenic Hydrogen στο Αμύνταιο με την μεταφορά του καυσίμου στην μονάδα να γίνεται μέσω του αγωγού Αμύνταιο – Κομνηνά.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΔΕΣΦΑ, ο αγωγός Αμύνταιο - Κομνηνά αφορά σε αγωγό 100% H2 με το συνολικότερο έργο να περιλαμβάνει νέο σταθμό συμπίεσης στο Αμύνταιο, αυξάνοντας την πίεση από 30 barg σε 50 barg, αγωγό H₂ μήκους 9 χλμ. και διαμέτρου 14’’ από το Αμύνταιο έως το σταθμό βαλβίδων Κομνηνά και σταθμό Μίξης/Μέτρησης/Ρύθμισης στο σημείο έγχυσης για τη μέτρηση και ομογενοποίηση του μείγματος υδρογόνου και φυσικού αερίου.