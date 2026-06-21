Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα - Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η πρόγνωση του καιρού για Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 29, τοπικά στη Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32, στα ανατολικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28, τοπικά στη νότια Κρήτη 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 29 στα νότια τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 23-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 24-06-2026

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.