Σορός άνδρα ανασύρθηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Στον εντοπισμό και την περισυλλογή σορού άνδρα προχώρησαν χτες, Σάββατο στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2, εντός του λιμένα Πειραιά.

Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ