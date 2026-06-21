Λίβανος: Στους 4.106 οι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 383 γυναίκες, 251 παιδιά και 135 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς τουλάχιστον 4.106 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 12.153 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 383 γυναίκες, 251 παιδιά και 135 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναϊμ Κασέμ δήλωσε ότι το κίνημα απορρίπτει πλήρως οποιαδήποτε ισραηλινή «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν είναι αποδεκτή και δεν θα επιτραπεί να επιβληθεί.