Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ειρήνη μέσω διαλόγου και αισιοδοξία για τη Χάλκη

Για την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Για την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ - IFJ), ελληνικών και κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στην Άγκυρα. Ο Παναγιότατος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πατριάρχης για την αξία του διαλόγου

«Ο διάλογος είναι η μόνη οδός που οδηγεί στην επίλυση κάθε διαφοράς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στην έδρα του Πατριαρχείου στο Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις πολεμικές συγκρούσεις που εξακολουθούν να συγκλονίζουν τον κόσμο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι χιλιάδες ανθρώπων, στρατιώτες και άμαχοι, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ εκατομμύρια άλλων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Υπογράμμισε ότι τα προβλήματα δεν επιλύονται με τη βία και τις συγκρούσεις, αλλά μόνο μέσω του διαλόγου, μεταξύ ανθρώπων και λαών.

Το μέλλον της Χάλκης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις προοπτικές της. Όπως σημείωσε, οι θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται γύρω από το ζήτημα ενισχύουν το αίσθημα ελπίδας για το μέλλον της ιστορικής Σχολής, στην οποία επί περισσότερο από έναν αιώνα εκπαιδεύονταν τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι διαπίστωσε θετική διάθεση ως προς το θέμα αυτό.

Αναφορά στην αποστολή των δημοσιογράφων

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συμβολή των δημοσιογράφων, υπογραμμίζοντας ότι το έργο τους συνιστά κορυφαία κοινωνική αποστολή και διακονία προς τον συνάνθρωπο. Όπως τόνισε, οι λειτουργοί της ενημέρωσης έχουν την ευθύνη να υπηρετούν την αλήθεια, να μεταδίδουν έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση και να οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Επισήμανε ακόμη ότι η δημοσιογραφία πρέπει να στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την ανεξαρτησία, την ευσυνειδησία και τον σεβασμό των κανόνων δεοντολογίας. Ο Παναγιότατος αναγνώρισε παράλληλα τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε πολλές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα όσοι καλύπτουν πολεμικές συγκρούσεις και κρίσεις, αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Οι προκλήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης και στις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διαμορφωθεί ένα ισχυρό ηθικό και νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «ο ρόλος των δημοσιογράφων δε θα υποκατασταθεί από κείμενα - ίσως άρτια τεχνικά αλλά σίγουρα χωρίς ψυχή - ή από οπτικά και ηχητικά ρεπορτάζ που θα γεννιούνται από ψηφιακά προγράμματα».

Ο Πατριάρχης και η προστασία της Δημιουργίας του Θεού

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του Πατριάρχη κατείχε το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος επανέλαβε ότι η ανθρωπότητα οφείλει να προστατεύσει τη Δημιουργία του Θεού, την οποία χαρακτήρισε κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων. Υπογράμμισε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης του πλανήτη, αλλά προσωρινός διαχειριστής του, έχοντας την ευθύνη να τον παραδώσει ακέραιο στις επόμενες γενιές. Αναφερόμενος στη λέξη «οίκος», από την οποία προέρχονται οι όροι «οικολογία» και «οικολόγος», σημείωσε ότι η προστασία της φύσης αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στο κοινό μέλλον της ανθρωπότητας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους που, όπως είπε, διαχρονικά στηρίζουν και αναδεικνύουν τις οικολογικές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το Πατριαρχείο θα συνεχίζει για πάντα τη διακονία του

Κλείνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «συνεχίζει και θα συνεχίζει για πάντα με τη βοήθεια του Θεού, τη διακονία του από αυτήν εδώ την ιστορική πόλη. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, στοιχείο της ταυτότητάς της, και παρά τις «ποικίλες στροφές» της μακραίωνης ιστορίας της Πόλεως, το Πατριαρχείο μας επιβίωσε και καταθέτει καθημερινά τη μαρτυρία του στον σύγχρονο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Ραφαέλε Λορούσο, Ταμίας του ΔΣ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, ευχαρίστησε για την ακρόαση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, επεσήμανε το πολυεπίπεδο έργο του και του επέδωσε το αναμνηστικό μετάλλιο για τη συμπλήρωση εκατό χρόνων της ΔΟΔ. Εκ μέρους των Δημοσιογράφων της Αθήνας η Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, επέδωσε ανάτυπο της παλαιότερης εφημερίδας που εκδόθηκε στα καππαδοκικά που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δ. Πουρνάρας» και στο Πανεπιστήμιο Columbia. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Σωτήρης Τριανταφύλλου, πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο Θέμης Μπερεδήμας, πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ και ο Γιώργος Φράγκος, πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ