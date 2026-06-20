Ελβετία: «Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν»

Δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

Τελευταία ενημέρωση 16:49

«Προπαρασκευαστικές» συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα μεταξύ διπλωματών στο Μπούργκενστοκ κοντά στην Λουκέρνη με στόχο την διατήρηση του διαλόγου επί την προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε η Ελβετία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας ανακοίνωσε ότι Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

Διπλωματική πηγή τόνισε ότι οι συνομιλίες είναι προπαρασκευαστικές εκ της φύσεώς τους.

Οι υψηλού επιπέδου συνομιλίες που είχαν αρχικά προγραμματισθεί για την χθεσινή ημέρα στην Ελβετία αναβλήθηκαν και η κατάσταση βυθίστηκε και πάλι στην αβεβαιότητα, ενώ το Ισραήλ συνέχισε σήμερα τις πολύνεκρες επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Το ελβετικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS μετέδωσε ότι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και των μεσολαβούντων χωρών, του Κατάρ και του Πακιστάν, συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αμερικανός μεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ελβετία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε με δηλώσεις του στο Fox News ότι θα κατευθυνθεί επίσης προς την Ελβετίας εντός μίας-δύο ημερών.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει εντός ολίγου από την Τεχεράνη για την Ελβετία, προειδοποίησε ότι αν η άλλη πλευρά αρνηθεί να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της, το Ιράν θα απαντήσει λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα.

Νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ