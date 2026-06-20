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Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου

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Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου
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Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γαύδου και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε με μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Γαύδου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερος σεισμός, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του νησιού και εστιακό βάθος 14,5 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

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