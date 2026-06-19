Χρηματοδοτούνται 140 έργα στην Αιτωλοακαρνανία από το ΥΠΕΣ

Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση.

Στα 140 έργα που χρηματοδοτούνται για την Αιτωλοακαρνανία από το υπουργείο Εσωτερικών και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης, κατά την επίσκεψή του με κυβερνητικό κλιμάκιο στον νομό, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και πολίτες.

Κατά την επίσκεψή του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι από το σύνολο των έργων έχουν ολοκληρωθεί τα 59 και είναι σε εξέλιξη 71, προϋπολογισμού άνω των 95 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν την οδική ασφάλεια, την αγροτική οδοποιία, την ύδρευση και την αποχέτευση.

Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση και τόνισε ότι: «Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των δήμων της Αιτωλοακαρνανίας κατά 48%. Υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες και νέες έννοιες, όπως αυτή της κλιματικής κρίσης. Για παράδειγμα, για τα μέτρα πυροπροστασίας του έτους 2026, οι δήμοι του νομού Αιτωλοακαρνανίας έχουν λάβει περισσότερα από 1,2 εκατ. ευρώ προκειμένου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι καθαρισμοί των οικοπέδων κά».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι αυτές τις ημέρες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων διεξάγεται η συζήτηση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν Κώδικα που συνιστά πραγματική μεταρρύθμιση, που μειώνει τη γραφειοκρατία, ξεκαθαρίζει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες μεταξύ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο νέος Κώδικας φέρνει θετικές διατάξεις, όπως πχ η κατάργηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο δικαίωμα υψούν, ενώ λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα των ακινήτων στον υπολογισμό του Τέλους Ανάπτυξης ενισχύοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πράξη.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται εδώ για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες που προκύπτουν. Είμαστε σε ανοιχτό διάλογο και σε ετοιμότητα για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θέλουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, συνομιλούμε με τους θεσμικούς φορείς για να καταγράψουμε ζητήματα και να δούμε θέματα της καθημερινότητας του πολίτη που πρέπει να λύσουμε».