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Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα

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Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα
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Η πλατφόρμα απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, εγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης και καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων.

Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, εγκεκριμένες εταιρείες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης και καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων.

Η λειτουργία της εντάσσεται στην πιλοτική εφαρμογή του νέου πλαισίου ιχνηλασιμότητας, που θεσπίστηκε με κοινή απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Σημειώνεται πως για το 2026, το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα, ενώ από το 2027 προβλέπεται η καθολική εφαρμογή του.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Οι ηλεκτρονικοί βώλοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς ταυτοποίησης, οι οποίοι συνδέονται με τους κωδικούς των ενωτίων των ζώων και καταχωρούνται στη νέα ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας. Η τοποθέτηση και η καταχώριση των στοιχείων θα γίνονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την προμήθεια βόλων και να παρακολουθούν την πορεία της διαδικασίας σε ψηφιακό περιβάλλον.

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tags:
Αγροδιατροφή
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Κτηνοτροφία - Γεωργία
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