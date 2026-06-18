Παγκόσμια Τράπεζα: Η Ελλάδα πρωτοπορεί διεθνώς με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη

«Τα αποτελέσματα σε περίπου ενάμιση χρόνο μετά είναι εξόχως σημαντικά, τέτοια που ούτε και εμείς τα περιμέναμε», είπε ο υπ. Δικαιοσύνης.

«Η μεταρρύθμιση του ελληνικού Δικαστικού Χάρτη ως υπόδειγμα διεθνούς καλής πρακτικής - Η συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας», ήταν το θέμα της εκδήλωσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή του υπουργού Γιώργου Φλωρίδη, του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, στελεχών της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς και εκπροσώπων των δικαστικών και δικηγορικών αρχών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης στον χαιρετισμό του ανέφερε:

«Το υπουργείο συνεργάστηκε εξαιρετικά με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία έχει μια σημαντική τεχνογνωσία από τις μεγάλες αλλαγές στα συστήματα Δικαιοσύνης πολλών χωρών. Αυτή η γνώση μεταφέρθηκε μέσα από ένα σχέδιο συνεργασίας και ύστερα από συστηματική προσπάθεια που κάναμε σε όλους τους συντελεστές της Δικαιοσύνης, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και ταυτόχρονα σε όλες τις τοπικές κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, μέσα από μια εκτεταμένη πολύμηνη διαβούλευση καταλήξαμε σε ένα κοινό εθνικό σχέδιο, όπου όλοι οι συντελεστές της χώρας, είχαν λόγο για τη μεγάλη αλλαγή στον χώρο της Δικαιοσύνης, που ονομάστηκε Δικαστικός Χάρτης.

Τα αποτελέσματα σε περίπου ενάμιση χρόνο μετά είναι εξόχως σημαντικά, τέτοια που ούτε και εμείς τα περιμέναμε. Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα πολιτικό από την υπόθεση αυτή είναι ότι όταν ένας καλός σχεδιασμός, ο οποίος προσλαμβάνει εθνικά χαρακτηριστικά και ενσωματώνει με έναν επιτυχημένο τρόπο τη διεθνή εμπειρία, όπως έγινε εδώ με την Παγκόσμια Τράπεζα, τότε οι αλλαγές αυτές πετυχαίνουν.

Σήμερα με δεδομένο ότι έχουν τεθεί τα θεμέλια της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να δώσουμε βάρος από δω και στη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των αποτελεσμάτων της, στη φροντίδα για την ισορροπία ανάμεσα στους δυο βαθμούς δικαστικής δικαιοδοσίας και στην αξιοποίηση όλων των τεχνολογικών μέσων που έχει πια στη διάθεση του ο τομέας της Δικαιοσύνης για να ολοκληρώσουμε το έργο μας.

Σε δυο με τρία χρόνια από τώρα η κατάσταση στον τομέα Δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ακόμα και σήμερα έχουμε, αλλά και στο επίπεδο της ταχύτητας και στο επίπεδο της ποιότητας και στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών».

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στην τοποθέτησή του σημείωσε: «Ο Γιώργος Φλωρίδης είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά στο υπουργικό Συμβούλιο για τον ασάλευτο χρόνο στην ελληνική Δικαιοσύνη, καθώς επί δεκαετίες τίποτα δεν κινούνταν στη Δικαιοσύνη, διότι δεν υπήρχε το σχέδιο για να γίνουν αλλαγές.

Αυτό άλλαξε με το σχέδιο του Δικαστικού Χάρτη. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ίσως από τις σημαντικότερες που υλοποίησε αυτή η Κυβέρνηση νομίζω ότι πατάει σε πολύ γερές βάσεις, σε πολύ καλά θεμέλια. Η επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης έγκειται ακριβώς σε αυτή τη μεθοδολογία ότι μελετήσαμε τα δεδομένα, έχουμε πλέον δείκτες, μπορούμε να αποδείξουμε πλέον γιατί δεν δούλευε το προηγούμενο σύστημα και γατί το νέο σύστημα της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας φέρνει πιο γρήγορη και ποιοτική Δικαιοσύνη. Σε αυτό ακριβώς το σημαντικό σημείο, πολύτιμο και καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συμβολή και η συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Επίσης, πετύχαμε αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, διότι έχουμε κερδίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα, αυτό της πολιτικής σταθερότητας. Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο όχι μόνο στο πεδίο της Δικαιοσύνης, αλλά σε πολλά πεδία της δημόσιας ζωής, των δημόσιων πολιτικών αναδεικνύεται σε καλό παράδειγμα διεθνώς και έχουμε πλέον έγκυρους οργανισμούς να το πιστοποιούν».

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε: «Αν μπορεί να εξαχθεί ένα συμπέρασμα από αυτή την εμπειρία που αξίζει να εισφέρουμε σε ένα διεθνές ακροατήριο ως βέλτιστη πρακτική, δεν είναι ένα έτοιμο πρότυπο προς «αντιγραφή», ή προσαρμογή σε άλλη έννομη τάξη. Τα συστήματα Δικαιοσύνης έχουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και διαφέρουν κατά πολύ για να είναι γίνει κάτι τέτοιο. Είναι μάλλον μια μέθοδος: Να διαγιγνώσκεις με ειλικρίνεια και ακρίβεια, με δεδομένα και όχι με στερεότυπα προδιατυπωμένα. Να κρατάς την ξεχωριστή εθνική ταυτότητα του σχεδιασμού, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες εμπειρίες και τη διεθνή τεχνογνωσία για να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα, να διορθωθούν στην πορεία τυχόν αστοχίες και να είναι η νομοθετική πρωτοβουλία εφαρμόσιμη.

Τρεις είναι κατά την άποψή μου οι μεγάλες πολιτικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, που διαμορφώνουν το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο των επόμενων ετών: Η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο. Η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη. Αυτά αποτελούν τις θεμελιώδεις τομές για δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς εγγυώνται σταθερότητα και ευημερία, κοινωνική συνοχή και εργασιακή ειρήνη, ασφάλεια δικαίου με ταχεία επίλυση των διενέξεων και αβεβαιοτήτων. Στοιχεία απαραίτητα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου».

Από την πλευρά της Παγκόσμιας Τράπεζας χαιρετισμό απηύθυνε η Anna Akhalkatsi, Διευθύντρια του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τόνισε: «Ήδη αξιοποιούμε τα όσα έγιναν στην Ελλάδα. Δηλαδή η δική σας εμπειρία έγινε πηγή πρακτικών γνώσεων για άλλες χώρες που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τον τομέα της Δικαιοσύνης. Έγινε παράδειγμα για το τί μια τεκμηριωμένη δέσμευση μπορεί να επιτύχει.

Αυτό αξίζει να το μοιραστείτε με τους άλλους και η σημερινή εκδήλωση ακριβώς φροντίζει τα διδάγματα αυτά να κοινοποιούνται ευρύτερα. Επίσης, θα συνεχίσουμε την ελληνική εμπειρία να την προσφέρουμε και σε άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο μέσα από μια κοινή εκδήλωση μάθησης για το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας που εργάζεται σε όλον τον κόσμο».

Η Annely Madeleen Koudstaal, Program Manager για τη Νότια Ευρώπη ανέφερε:

«Η αλλαγή του ελληνικού Δικαστικού Χάρτη αγγίζει βαθιά ριζωμένες επαγγελματικές ταυτότητες, νομικές παραδόσεις ακόμα και εδαφικές ευαισθησίες. Όταν ξεκινήσαμε, το ερώτημα ήταν κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Όμως τώρα γνωρίζουμε με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας ότι όντως ήταν εφικτό.

Οι αριθμοί για το Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο έχει εκκαθαρίσει όχι μόνο τις εισερχόμενες υποθέσεις, αλλά έχει μειώσει και τις εκκρεμείς υποθέσεις, υπερβαίνουν και τις προσδοκίες που είχαμε όταν ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το δικαστικό σύστημα, αλλά και με την οικονομία, διότι όταν μια επιχειρηματική διαφορά που κρατούσε τέσσερα χρόνια τώρα επιλύεται σε 1,5 μόλις χρόνο αυτό βελτιώνει και τις επενδυτικές αποφάσεις. Δηλαδή επηρεάζει το κατά πόσο κάποιος μπορεί να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα ή να ζητήσει πίστωση στην Ελλάδα. Επίσης, επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να ανθίσει και είναι μια προϋπόθεση που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης.

Έχουμε ήδη αποκομίσει γνώσεις από την Ελλάδα για να τις μοιραστούμε με άλλες χώρες στην περιοχή γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε αυτή τη διαδρομή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία ανταλλαγής γνώσεων με την Ελλάδα και να συνεχίσουμε να γνωστοποιούμε τα διδάγματα που αντλήσαμε από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο».

Ο Fabian Seiderer, Practice Manager στον Τομέα Διακυβέρνησης για την περιοχή Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας τόνισε μεταξύ άλλων ότι για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση «κάναμε ανάλυση δεδομένων από 400 δικαστήρια, είδαμε τον φόρτο των υποθέσεων. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να αντιγραφεί και σε άλλες χώρες. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους».