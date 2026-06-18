Χρηματιστήριο: «Έσπασε» το ανοδικό σερί με ήπια διόρθωση

Μετά από πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε διορθωτικά, ολοκληρώνοντας με ήπιες απώλειες. Αυξημένη κινητικότητα στην Τρ. Πειραιώς με τζίρο 99 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Aktor, ΕΥΔΑΠ και Cenergy.

Μετά από πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις με αθροιστικά κέρδη 4,7%, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε την Πέμπτη διορθωτικά, ολοκληρώνοντας με ήπιες απώλειες.

Η διόρθωση ήταν εντονότερη για τον δείκτη των τραπεζών, ο οποίος είχε υπεραποδώσει στη διάρκεια του πενθήμερου ανοδικού σερί, με κέρδη 8,80%, όπως και για μη τραπεζικά blue chips που υπεραπέδωσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος παρέμεινε αυξημένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 361,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 31%, ήτοι 112,9 εκατ. ευρώ, μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ξεχώρισε η κινητικότητα στην Τρ. Πειραιώς, όπου άλλαξαν χέρια περίπου 6,5 εκατ. τεμάχια μέσω 8 πακέτων, σε τιμές μεταξύ 9,31 και 9,41 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 61,2 εκατ. ευρώ (εξ αυτών, ξεχώρισαν δύο πακέτα για 2,19 εκατ. μετοχές έκαστο, συνολικής αξίας 41,08 εκατ. ευρώ).

Η αγορά κινείται στους ρυθμούς του αυριανού rebalancing και της τριπλής λήξης παραγώγων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται από χθες τόσο η απόφαση –και κυρίως η ρητορική– της Fed που διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο του δολαρίου, όσο και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η έμφαση του νέου προέδρου της Fed στη σταθερότητα των τιμών οδήγησαν τις αγορές να φέρουν πιο «μπροστά» τις προσδοκίες τους για νέα αύξηση επιτοκίων, για τον Οκτώβριο. Μάλιστα, εννέα από τα 18 μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) εκτιμούν πλέον ότι το επιτόκιο της Fed θα αυξηθεί στο 3,75%-4,00% έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν 12 από τα 19 μέλη προέβλεπαν μείωση επιτοκίων εντός του 2026. Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον αύξηση επιτοκίων κατά 38 μονάδες βάσης φέτος, έναντι 21 μονάδων βάσης προηγουμένως.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τέθηκε επισήμως σε ισχύ μετά την εξ αποστάσεως υπογραφή του από τις δύο πλευρές και αναμένονται τα επόμενα βήματα, τόσο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όσο και για τη διαπραγμάτευση σε μια σειρά δύσκολων ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν σήμερα να διολισθαίνουν, με το Brent να κινείται ακόμα και κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν επιφυλακτικά, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και απώλειες άνω του 1% στο Λονδίνο, όπου η BoE διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν κλείσει στις 2.471,78 μονάδες με απώλειες 0,52%.

Ο δείκτης των τραπεζών επίσης σε αρνητικό έδαφος, υποχώρησε 0,95% στις 2.852,91 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι Τρ. Κύπρου (+1,43%) και Optima (+0,10%), ενώ η Τρ. Πειραιώς έκλεισε αμετάβλητη στα 9,38 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, η Eurobank υποχώρησε 2,48% στα 4,29 ευρώ και ακολούθησε η Alpha Bank με πτώση 2,18% στα 4,12 ευρώ. Μικρότερες απώλειες για την ΕΤΕ (-0,55%) στα 15,41 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 55 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 63 σε αρνητικό και 32 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 6,03% για την Aktor στα 11,60 ευρώ, και η άνοδος των ΕΥΔΑΠ και Cenergy σε ποσοστό 3,75% και 3,36% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Allwyn ενισχυμένη 1,39% στα 13,89 ευρώ, ενώ με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι Lamda Development (+0,60%), Metlen (+0,58%), Helleniq Energy (+0,37%), ΟΤΕ (+0,32%) και Τιτάν (+0,19%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η ΔΕΗ υποχώρησε 1,97% στα 22,88 ευρώ και ακολούθησαν οι Motor Oil και Viohalco με απώλειες 1,06% και 1,03% αντίστοιχα. Σε ποσοστό μικρότερο του 1% υποχώρησαν οι Coca-Cola HBC (-0,94%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,78%), ElvalHalcor (-0,64%), Σαράντης (-0,40%), ΔΑΑ (-0,37%), Jumbo (-0,18%) και Aegean (-0,16%).