Ακυρώθηκε η τελετή της συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν γιατί έγινε ήδη «εξ αποστάσεως»

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ μιλώντας στο BBC Urdu.

Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ μιλώντας στο BBC Urdu.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Πακιστάν δήλωσε αρχικά στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέβαλε την επίσκεψή του στη Γενεύη, λέγοντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών τεχνικών διαδρομών σε πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

Αρχικά εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης, αφού ο Σαρίφ τροποποίησε νωρίς σήμερα το πρωί την ανάρτησή του στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή όπως έχει προγραμματιστεί στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση ήταν ακόμα σε εξέλιξη αλλά αυτό το σχέδιο είχε αλλάξει ενώ ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του Μνημονίου Κατανόησης ως μεσολαβητής.

«Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά (από τις ΗΠΑ και το Ιράν), έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή», δήλωσε εκπρόσωπος του Σαρίφ, Μοσάραφ Ζαΐντι, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν, μεσολαβούσα χώρα, θα υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε «τεχνικό επίπεδο».

Ο Σαρίφ τόνισε χθες πως στην Ελβετία θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή τελετή για να τιμηθεί η σημαντική «εξέλιξη» και να αρχίσουν «τεχνικές συνομιλίες» ανάμεσα στα μέρη.