Rebound στη Wall Street μετά τις απώλειες της Τετάρτης

Της ανόδου ηγείται κυρίως ο κλάδος των ημιαγωγών, με την Intel να ξεχωρίζει σημειώνοντας άλμα 9%.

Με θετικά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street μία ημέρα μετά το selloff της Πέμπτης που προκλήθηκε καθώς οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σηματοδότησαν ότι αναμένουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος. Σημειώνεται πως η Fed αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75% τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,43% στις 51.720 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σκαρφαλώνει 0,75% στις 7.475 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,83% στις 26.236 μονάδες.

Της ανόδου ηγείται κυρίως ο κλάδος των ημιαγωγών, με την Intel να ξεχωρίζει σημειώνοντας άλμα 9%, στον απόηχο των δηλώσεων του Τραμπ ότι θα συνεργαστεί με την Apple για τον σχεδιασμό τσιπ στις ΗΠΑ. Σε θετικό έδαφος κινούνται επίσης η Nvidia και η Micron Technology, με κέρδη άνω του 1% και άνω του 6% αντίστοιχα.

Οι αξιωματούχοι της Fed, μέσω του «dot plot», απέσυραν την προηγούμενη πρόβλεψή τους για μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος με εννέα να αναμένουν αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, στις προβλέψεις έλειπε η συμμετοχή ενός μέλους, με αναλυτές της Fed να εκτιμούν ότι ο Γουόρς πιθανότατα δεν υπέβαλε τη δική του εκτίμηση.

Σημείωμα που συνοδεύει το υλικό των προβλέψεων ανέφερε ότι 18 από τους 19 συμμετέχοντες στη συνεδρίαση υπέβαλαν προβλέψεις για τα επιτόκια και την οικονομία. Το «dot plot» αποτελεί μία ανώνυμη διαδικασία, ωστόσο ο Γουόρς επιβεβαίωσε ότι ήταν εκείνος που δεν συμμετείχε στη διαδικασία.

«Ήταν πάγια πρακτική αυτής της επιτροπής τα μέλη να υποβάλλουν τις προβλέψεις τους και έχω ενθαρρύνει τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν να το κάνουν. Ωστόσο, εγώ επέλεξα να μην καταθέσω δικές μου προβλέψεις, σε συνέπεια με τις απόψεις που διατηρώ εδώ και χρόνια για την έκθεση οικονομικών προβλέψεων (SEP), τουλάχιστον με τη μορφή που έχει σήμερα», δήλωσε.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν 4.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 226.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Οι αιτήσεις τείνουν να αυξάνονται στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στο μη διδακτικό προσωπικό να υποβάλλει αίτηση για επιδόματα ανεργίας κατά τη διάρκεια των μεγάλων σχολικών διακοπών.