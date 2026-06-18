Φορολογικά κίνητρα για hedge funds και private equity - Στόχος η μετατροπή της Αθήνας σε επενδυτικό hub

Κεντρικός άξονας είναι η παροχή φορολογικής ασφάλειας στους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς. Τι προβλέπει η διάταξη του πολυνομοσχεδίου.

Νέο πλαίσιο φορολογικής και θεσμικής μεταχείρισης για διεθνείς διαχειριστές εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα θεσπίζει η κυβέρνηση με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη Βουλή. Με τη ρύθμιση επιχειρείται η προσέλκυση στην Ελλάδα δραστηριοτήτων διαχείρισης hedge funds, private equity και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFs), καθώς και η δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου είναι η παροχή φορολογικής ασφάλειας στους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι οργανισμοί επενδύσεων που έχουν έδρα στο εξωτερικό θα εξακολουθούν να φορολογούνται στη χώρα εγκατάστασής τους, ακόμη και εάν στελέχη τους μεταφερθούν στην Ελλάδα ή δημιουργηθούν εδώ γραφεία υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους.

Η παρουσία προσωπικού ή υποστηρικτικών δομών στην Αθήνα δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα ούτε δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για τον διαχειριστή, τον επενδυτικό οργανισμό ή τους επενδυτές του. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφεύγονται φαινόμενα διπλής φορολόγησης και διασφαλίζεται η απαιτούμενη προβλεψιμότητα για την εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών σχημάτων στη χώρα.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα φορολογούνται για το σύνολο των αποδοχών τους και θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η ελληνική εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Η ρύθμιση

Με τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων, προσελκύοντας εξειδικευμένα στελέχη και διαχειριστές κεφαλαίων από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, το Λονδίνο και άλλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, καθώς και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ανάπτυξη του κλάδου δεν περιορίζεται στις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει νομικές, ελεγκτικές, φορολογικές, τραπεζικές, θεματοφυλακής, συμβουλευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη:

- Οι οργανισμοί επενδύσεων του εξωτερικού (εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) εξακολουθούν να φορολογούνται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι.

- Το νέο πλαίσιο εγγυάται ότι, αν μερικά στελέχη μετακομίσουν στην Αθήνα ή αν ιδρυθεί εδώ ένα γραφείο που παρέχει υπηρεσίες στον Διαχειριστή των κεφαλαίων, δεν θεωρείται αυτομάτως ότι «μεταφέρεται» η φορολογική κατοικία του Διαχειριστή ή του οργανισμού επενδύσεων ή των μεριδιούχων στην Ελλάδα, ούτε δημιουργείται μόνιμη εγκατάσταση των παραπάνω προσώπων στην Ελλάδα.

- Ο ξένος όμιλος ούτως ή άλλως φορολογείται στο εξωτερικό, ενώ ό,τι παράγεται στην Ελλάδα (γραφεία υπηρεσιών, μισθοί) φορολογείται πλήρως εδώ. Έτσι αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.

- Προβλέπεται πλήρης φορολόγηση όλης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

- Τα γραφεία υπηρεσιών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα για να παρέχουν υπηρεσίες προς τις συνδεδεμένες εταιρείες/διαχειριστές φορολογούνται πλήρως με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή.

- Όλοι οι εργαζόμενοι φορολογούνται πλήρως για τους μισθούς τους και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, λαμβάνοντας τις παροχές και τα δικαιώματα της ελληνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

- Ο εταιρικός φόρος και ο ΦΠΑ αποδίδονται κανονικά.

- Όσοι μεταφέρουν τώρα τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόμενοι στο καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, με χρονικό όριο τα 7 έτη και εφόσον απασχολούνται από ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως, θα έχουν συντελεστή 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης των στελεχών διαχείρισης.