Σε υψηλό 13 μηνών το δολάριο

Το ευρώ υποχωρεί 0,3% στα 1,146 δολάρια, ενώ η στερλίνα διολισθαίνει 0,54% στα 1,322 δολάρια, και τα δύο σε χαμηλό διμήνου.

Σε υψηλό πάνω από ένα έτος (από τον Μάιο του 2025) σκαρφαλώνει την Πέμπτη το δολάριο, μετά την επιθετική στάση της Fed που πυροδότησε στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων, ενώ η αποδυνάμωση του γεν (στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024) προκάλεσε προφορικές προειδοποιήσεις από Ιάπωνες αξιωματούχους.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,5% έως 3,75%, καθώς ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς εγκαινίασε την εποχή του στην ηγεσία με μια σαρωτική αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής.

Σχεδόν οι μισοί από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αναμένουν αύξηση φέτος, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Το ευρώ υποχωρεί 0,3% στα 1,146 δολάρια, ενώ η στερλίνα διολισθαίνει 0,54% στα 1,322 δολάρια, και τα δύο σε χαμηλό διμήνου.

«Τα γερακίσια μηνύματα της Fed απειλούν να προκαλέσουν ανοδικό ξέσπασμα για το δολάριο ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Λι Χάρντμαν, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG.

«Οι αγορές εξετάζουν εάν τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ανοίξουν ξανά για ελεύθερη διέλευση», εκτίμησε η Κίμι Τονγκ, στρατηγική αναλύτρια παγκόσμιων αγορών και συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Everbright Securities International.

«Μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτό, το κλίμα που ευνοεί ένα ισχυρότερο δολάριο θα πρέπει να συνεχίσει να κυριαρχεί λαμβάνοντας υπόψη το σήμα της Fed για σύσφιξη» πρόσθεσε.