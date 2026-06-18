FAO: Το εμπόριο λιπασμάτων μειώθηκε κατά 30% λόγω Μέσης Ανατολής

Το παγκόσμιο εμπόριο λιπασμάτων μειώθηκε σε όγκο κατά 30% κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που αναμένει μια «αργή και ανισοβαρή» ανάκαμψη, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν εντός του Ιουνίου.

Το παγκόσμιο εμπόριο λιπασμάτων μειώθηκε σε όγκο κατά 30% κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που αναμένει μια «αργή και ανισοβαρή» ανάκαμψη, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν εντός του Ιουνίου.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο οι συναλλαγές έφτασαν τα 41 εκατομμύρια τόνους, από 58 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς οι αγρότες ανέβαλαν τις αγορές λόγω της εκρηκτικής αύξησης στην τιμή των λιπασμάτων και, ταυτόχρονα, τη χαμηλή τιμή των σιτηρών, εξήγησε ο FAO. Ταυτόχρονα, πολλές χώρες, όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, έθεσαν περιορισμούς στις εξαγωγές λιπασμάτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί περαιτέρω η προσφορά, σύμφωνα με την έκθεση «Προοπτικές για την Παραγωγή Τροφίμων» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε αξία, το εμπόριο λιπασμάτων κατέγραψε πτώση κατά 18 δισ. δολάρια, δηλαδή -18% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος και το κλείσιμο του Ορμούζ δυσχέραναν το εμπόριο λιπασμάτων, η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατακόρυφα αφού η παραγωγή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση αερίου. Σύμφωνα με τον FAO, η τιμή αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 25% από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο και ακόμη περισσότερο για τα αζωτούχα λιπάσματα.

Ο FAO εκτιμά ότι ακόμη και αν ξανανοίξει σταδιακά το Ορμούζ από αυτόν τον μήνα, η ανάκαμψη του εμπορίου σε ό,τι αφορά τα αζωτούχα, τα φωσφορούχα και τα θειούχα μέσα γεωργικής παραγωγής θα είναι αργή και ανισοβαρής. Ο Οργανισμός ανησυχεί επίσης για «τον ρυθμό και τη διάρκεια» της κατάπαυσης του πυρός, για μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή για καιρικές συνθήκες που θα επηρεάσουν τη ζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ