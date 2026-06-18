Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση, αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση και θα επιβάλουν εκ νέου αποκλεισμό αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε σήμερα μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους πως οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση και θα επιβάλουν εκ νέου αποκλεισμό αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας του με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο πρόεδρος έχει σημειώσει ότι θα είναι προετοιμασμένος να ξαναρχίσει, αν κατά το χρονοδιάγραμμα αυτών των συνομιλιών το Ιράν δεν κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει", δήλωσε ο Χέγκσεθ στις Βρυξέλλες ύστερα από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του NATO.

«Αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε είμαστε περισσότερο από ικανοί να επιβάλουμε εκ νέου έναν αδιαπέραστο αποκλεισμό», πρόσθεσε.

«Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων»

Η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών της πυραύλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, την επομένη της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των εμπόλεμων μερών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. «Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων, με κανέναν τρόπο», ξεκαθάρισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν χθες το μνημόνιο κατανόησης.

Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μια μακροχρόνια ανησυχία για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους, δεν αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας.

Στο αποκορύφωμα των εχθροπραξιών από την έναρξη του πολέμου στην 28ή Φεβρουαρίου, μέχρι την έναρξη ισχύος μιας επισφαλούς εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευαν υποδομές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, αλλά η Ισλαμική Δημοκρατία συνέχισε να αντεπιτίθεται με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου, συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Πριν τον πόλεμο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα πρέπει να διαπραγματευτεί για το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της, αλλά το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό που θεωρεί αμυντικές του δυνατότητες.

Χθες Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους επιστρέφοντας από το Παρίσι μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Τραμπ φάνηκε να αλλάζει τη θέση της Ουάσινγκτον για το θέμα, δηλώνοντας ότι δεν θα ήταν «δίκαιο» για το Ιράν να μην διαθέτει πυραύλους.

«Αυτό που λέω είναι ότι αν άλλες χώρες τους έχουν, δεν θα ήταν πολύ δίκαιο γι' αυτούς να μην έχουν», είπε, προσθέτοντας ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συζητάμε για τα πυρηνικά όπλα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ