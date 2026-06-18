Το νέο παγοθραυστικό δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας είναι έτοιμο για υπηρεσία

Ο Μισούστιν δήλωσε πως η τελετή για το πλοίο, το «Konstantin Posiet», «θα λάβει χώρα στα ναυπηγεία Ζβεζντά στην περιφέρεια Πριμόρσκι της ρωσικής άπω ανατολής.

Το δεύτερο εγχώριας ναυπήγησης νέο παγοθραυστικό δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι έτοιμο να τεθεί σε υπηρεσία και η τελετή της καθέλκυσής του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

Ο Μισούστιν δήλωσε πως η τελετή για το πλοίο, το «Konstantin Posiet», «θα λάβει χώρα στα ναυπηγεία Ζβεζντά στην περιφέρεια Πριμόρσκι της ρωσικής άπω ανατολής.

Το πλοίο είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να μεταφέρει LNG από ρωσικές εγκαταστάσεις στην Αρκτική προς ασιατικές και άλλες αγορές όλο το χρόνο και ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Τα ναυπηγεία Ζβεζντά, από τα πιο προηγμένα της Ρωσίας, ειδικεύονται στη ναυπήγηση μεγάλων παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων ARC7, ικανών να περνούν μέσα από πάγους πάχους έως δύο μέτρων.

Τα ναυπηγεία επρόκειτο να ναυπηγήσουν 15 δεξαμενόπλοια για το πρόγραμμα LNG-2 της Ρωσίας στην Αρκτική, όμως οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσαν καθυστερήσεις και δυσκολίες.

Η Sovcomflot, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας, είχε παραλάβει το «Alexei Kosygin», το πρώτο εγχώριας ναυπήγησης παγοθραυστικό δεξαμενόπλοιο ARC 7, πέρυσι το Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ