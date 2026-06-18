Λαγοκέφαλοι: Ο πραγματικός κίνδυνος δεν αφορά τις επιθέσεις σε λουόμενους

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο λαγοκέφαλος και ποια είναι η πραγματική διάσταση του κινδύνου;

Έχουν περάσει περίπου 23 χρόνια από την πρώτη φορά που ο λαγοκέφαλος εμφανίστηκε στα ελληνικά νερά. Το μακρινό 2003 ήταν απλώς μια περιθωριακή απειλή. Σήμερα, είναι ένας μόνιμος κίνδυνος που ελλοχεύει στις θάλασσες και τις παραλίες. Η παρουσία του είναι δεδομένη, με τους ψαράδες να αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση και τους λουόμενους να βρίσκονται θεωρητικά υπό απειλή.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο λαγοκέφαλος και ποια είναι η πραγματική διάσταση του κινδύνου; Μιλήσαμε με τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέφανο Καλογήρου για να καταλάβουμε καλύτερα τη νέα συνθήκη που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες.