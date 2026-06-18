Χέγκσεθ: «Το NATO χρειάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του ως σκληροπυρηνική συμμαχία»

«Πολλές χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε δήλωσή του σε ιδιαίτερα συμφιλιωτικό τόνο από την έδρα του NATO στις Βρυξέλλες.

Το NATO χρειάζεται να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια «σκληροπυρηνική» στρατιωτική συμμαχία και οι ΗΠΑ θα είναι ειλικρινείς τόσο κατ' ιδίαν όσο και δημοσίως σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις τους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ από την έδρα της συμμαχίας στις Βρυξέλλες, χαιρετίζοντας ωστόσο τις προόδους που έχουν σημειώσει σύμμαχοι των ΗΠΑ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

«Πολλές χώρες τηρούν τις δεσμεύσεις τους», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε δήλωσή του σε ιδιαίτερα συμφιλιωτικό τόνο από την έδρα του NATO στις Βρυξέλλες.

«Ορισμένοι οφείλουν να κάνουν ακόμη περισσότερα, και θα είμαστε ειλικρινείς ως προς το ζήτημα αυτό, τόσο κατ' ιδίαν όσο και δημοσίως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, οι φίλοι να είναι ειλικρινείς με τους φίλους τους», πρόσθεσε ωστόσο κατά την άφιξή του για τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ