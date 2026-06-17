ΗΠΑ: Στο αρχείο η υπόθεση κατά της τουρκικής τράπεζας Halkbank

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν έστειλε στο αρχείο την υπόθεση εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζα Halkbank, που αντιμετώπιζε κατηγορίες για παράκαμψη κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέσυρε τη δίωξη κατά της τράπεζας.

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν έστειλε στο αρχείο την υπόθεση εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζα Halkbank, που αντιμετώπιζε κατηγορίες για παράκαμψη κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέσυρε τη δίωξη κατά της τράπεζας.

Η Turkiye Halk Bankasi, γνωστή ως Halkbank, αντιμετώπιζε κατηγορίες από το 2019, συμπεριλαμβανομένων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τράπεζα κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε συναλλαγές μεταξύ 2012 και 2016 που παραβίασαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Τζέι Κλέιτον, υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για νέος Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, αποφάσισε να αποσύρει τις κατηγορίες μετά τη σύναψη συμφωνίας υπό όρους για παύση δίωξης (DPA) τον Μάρτιο με την τράπεζα.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχές επισήμανε στον δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν τη συμβολή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η υπόθεση αυτή είχε εντείνει τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ.

Πριν από την απαγγελία κατηγοριών κατά της Halkbank, ο υποδιευθυντής της, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για τα ίδια αδικήματα.

Καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκισης το 2018, προτού του χορηγηθεί πρόωρη αποφυλάκιση το 2019 και μετά απελάθηκε από τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης πρώην στελέχους τράπεζας, ο Τουρκο-ιρανός επιχειρηματίας Ρεζά Ζαράμπ κατέθεσε εναντίον του Ατίλα και ενέπλεξε στην υπόθεση τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Τούρκους υπουργούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ