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Ρούτε: «Οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από το NATO - Τεράστιο βήμα το άνοιγμα του Ορμούζ»

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Ρούτε: «Οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από το NATO - Τεράστιο βήμα το άνοιγμα του Ορμούζ»
Μαρκ Ρούτε / Πηγή Φωτογραφίας: AP
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Παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ «δεν αποσύρονται από το ΝΑΤΟ» μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον αλλαγών στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις περί αλλαγών στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, περιλαμβανομένων αυτών που είναι διαθέσιμες σε περίπτωση κρίσης, παρουσιάστηκαν «ως πρόβλημα», εξήγησε ο Ρούτε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τις Βρυξέλλες. «Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ξεκάθαρα ότι παραμένουν δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ», τόνισε.

Εξάλλου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αυξήσει τη συνεισφορά τους στις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της η Συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, σημείωσε ο Ρούτε.

Παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός».

«Η αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Γνωρίζω ότι πολλοί σύμμαχοι – μέσω της πρωτοβουλίας της Γαλλίας και της Βρετανίας—είναι έτοιμοι να προσφέρουν την υποστήριξή τους», επεσήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte)
ΝΑΤΟ
Στενά του Ορμούζ
ΗΠΑ
Ιράν
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