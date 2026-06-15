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ΗΠΑ: Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια

Newsroom
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ΗΠΑ: Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια
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Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια.

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο CNN διακρίνεται μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της συγκεκριμένης αεροπορικής βάσης στο Facebook, «ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του, στη βάση Edwards, στις 11:20 π.μ. (τοπική ώρα, 21:20 στην Ελλάδα)».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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