Τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού δημιουργούν συμφόρηση στα αεροδρόμια του Ισραήλ

Πρόκειται για άμεση οικονομική ζημία δισ. σέκελ για τις αεροπορικές εταιρείες, τη βιομηχανία του τουρισμού και την οικονομία, αναφέρει η υπ. Μεταφορών. Ζητά να απομακρυνθούν απ' τα πολιτικά αεροδρόμια.

Τα αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που προορίζονται για τον πόλεμο με το Ιράν έχουν προκαλέσει συμφόρηση στα αεροδρόμια του Ισραήλ, σύμφωνα με την υπουργό Μεταφορών της χώρας, δημιουργώντας κίνδυνο μαζικών ακυρώσεων πτήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η υπουργός Μίρι Ρεγκέβ προειδοποίησε ότι έως και 2,4 εκατομμύρια αεροπορικά εισιτήρια για τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο ενδέχεται να χρειαστεί να ακυρωθούν. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει προθεσμία έως την Τρίτη· διαφορετικά, οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ακυρώσεις.

«Πρόκειται για άμεση οικονομική ζημία δισεκατομμυρίων σέκελ για τις αεροπορικές εταιρείες, τη βιομηχανία του τουρισμού και την οικονομία», έγραψε η Ρεγκέβ στην επιστολή της. Προειδοποίησε επίσης ότι η ακύρωση των εισιτηρίων θα πλήξει το «εθνικό ηθικό και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας».

Περίπου 72 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού βρίσκονται σήμερα σταθμευμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, καταλαμβάνοντας περισσότερο από το ήμισυ των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου 26 τέτοια αεροσκάφη καταλαμβάνουν σχεδόν το 90% των διαθέσιμων θέσεων. Παράλληλα, η Ρεγκέβ δήλωσε ότι ούτε ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού δεν είναι σταθμευμένο στις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ.

Η υπουργός υποστήριξε ότι μια «άμεση» λύση θα ήταν η μεταφορά τουλάχιστον 30 αεροσκαφών ανεφοδιασμού είτε εκτός της χώρας είτε σε στρατιωτικές βάσεις.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN: «Εκτιμούμε βαθύτατα τους Αμερικανούς και θέλουμε να παραμείνουν εδώ· απλώς θέλουμε να κατανεμηθεί το βάρος σε ολόκληρη τη χώρα».

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