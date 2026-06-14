Bloomberg: Οι διαδικτυακές απάτες θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν τα πράγματα

Από τα « Yahoo Boys» της Νιγηρίας, οι απάτες μέσω διαδικτύου πλέον πέρασαν στην εποχή της ΑΙ. Παράλληλα οι προσπάθειες καταστολής εντείνονται, καθώς αντιμετωπίζονται ως απειλή εθνικής ασφάλειας,

Η οικονομία των απατών στη Νιγηρία «άρχισε να ριζώνει τη δεκαετία του 1980, όταν η κατάρρευση της πετρελαϊκής έκρηξης συγκλόνισε μια κοινωνία που είχε συνηθίσει στον πλούτο», γράφει η Jessica Loudis στην κριτική της για το βιβλίο The Yahoo Boys: Love, Deception, and the Real Lives of Nigeria’s Romance Scammers. «Με τον πληθωρισμό να καλπάζει και τις θέσεις εργασίας να γίνονται ξαφνικά δυσεύρετες, η απάτη άνθησε.»

Σύμφωνα με το Bloomberg, το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, είναι η σημερινή «οικονομία της απάτης», η οποία βασίζεται σε μια κουλτούρα συνεχούς αναζήτησης εύκολου κέρδους («hustle culture») και προσελκύει νεαρούς άνδρες που πιστεύουν ότι «ο καλύτερος τρόπος να γίνουν πλούσιοι είναι να αποπλανούν ξένους μέσω γραπτών μηνυμάτων».

Οι λεγόμενοι «Yahoo Boys» της Νιγηρίας - ονομασία που προέρχεται από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Yahoo που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα - λειτουργούν συνήθως πιο ανεξάρτητα και σε μικρότερη κλίμακα από τα κέντρα τηλεφωνικής και διαδικτυακής απάτης της Νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία ελέγχονται από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και συχνά βασίζονται σε καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, και τα δύο αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας βιομηχανίας απάτης που αναπτύσσεται ραγδαία.

Οι απατεώνες αποσπούν κάθε χρόνο δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η απάτη συγκαταλέγεται πλέον στα συχνότερα καταγγελλόμενα εγκλήματα σε πολλές χώρες. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να καταστήσει τη δραστηριότητα αυτή φθηνότερη και ακόμη πιο αποτελεσματική.

Σύμφωνα με έκθεση του Stimson Center, η τεχνητή νοημοσύνη «επιτρέπει στα εγκληματικά δίκτυα να αυξήσουν την κλίμακα, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διαδικτυακής απάτης τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα εμπόδια εισόδου». Ο Μπομπ Σάλιβαν της AARP δήλωσε στο podcast The Perfect Scam: «Πριν από μερικά χρόνια μπορεί να συναντούσες μία ή δύο απάτες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε έναν χρόνο. Τώρα, τα τηλεφωνικά κέντρα των απατεώνων στέλνουν δεκάδες χιλιάδες παραπλανητικά μηνύματα ανά λεπτό.»

Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες καταστολής εντείνονται. Κυβερνήσεις σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τα δίκτυα απάτης ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν πέρυσι ειδική ομάδα δράσης με την ονομασία «Scam Center Strike Force».

Ωστόσο, η κριτική της Loudis στο βιβλίο The Yahoo Boys υπενθυμίζει ότι η αύξηση του κόστους της απάτης μέσω της επιβολής του νόμου είναι μόνο η μία πλευρά του προβλήματος. Η άλλη είναι η δημιουργία περισσότερων νόμιμων οικονομικών ευκαιριών. Στη Νιγηρία, η μείωση του αριθμού των απατεώνων προϋποθέτει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Αυτό υποδεικνύει και έναν δεύτερο, έμμεσο τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρόβλημα της απάτης: εάν περιορίσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από αυτούς ενδέχεται να θεωρήσουν ότι η διαδικτυακή απάτη αξίζει να δοκιμαστεί ως μέσο βιοπορισμού.