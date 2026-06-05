Έρευνα για διαφθορά στο Σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας: Ο Σάντσεθ αρνείται ότι γνώριζε για προσπάθειες συγκάλυψης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε σήμερα ότι γνώριζε σχετικά με μία υποτιθέμενη συνωμοσία που είχε στόχο τον εκτροχιασμό ερευνών σε υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου ηγείται, εκφράζοντας την απογοήτευση και την οργή του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε σήμερα ότι γνώριζε σχετικά με μία υποτιθέμενη συνωμοσία που είχε στόχο τον εκτροχιασμό ερευνών σε υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου ηγείται, εκφράζοντας την απογοήτευση και την οργή του.

Την περασμένη εβδομάδα, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέταξε να παραδοθούν διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο πλαίσιο έρευνας που επικεντρώνεται στον πρώην συνεργάτη του Σάντσεθ Σάντος Καρντάν --πρώην οργανωτικό γραμματέα των Σοσιαλιστών-- καθώς και σε άλλα στελέχη του κόμματος, δικηγόρους, έναν επιχειρηματία και έναν αστυνομικό.

Φέρονται να προσπάθησαν να επηρεάσουν διοικητικές αποφάσεις και να υπονομεύσουν οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή αστυνομική ενέργεια που θα απέβαινε εις βάρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ή της κυβέρνησης. Ο Σεντράν αρνήθηκε ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο.

«Δεν έδωσα ποτέ την έγκρισή μου, ούτε είχα ποτέ οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώση κάποιου πράγματος που δεν θα είχα ανεχθεί ποτέ», δήλωσε ο Σάντσεθ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια που διεξάγεται στο Μαυροβούνιο.

Είπε πως η κυβέρνησή του είναι «καθαρή» και η νομική ομάδα του κόμματός του αναλύει όλα τα δικαστικά έγγραφα που συνδέονται με την υπόθεση.

«Το κόμμα μου έχει ακεραιότητα και η διαφθορά περιλαμβάνει μόνο λίγα πρόσωπα», είπε ο Σάντσεθ.

Ο πρωθυπουργός, που ανήλθε στην εξουσία πριν από οκτώ χρόνια απομακρύνοντας τη βυθισμένη στη διαφθορά κεντροδεξιά κυβέρνηση με την υπόσχεση να 'καθαρίσει' την πολιτική, βρίσκεται υπο πυρά ακόμη και συμμάχων του για πληθώρα υποθέσεων διαφθοράς που παίρνουν τον δρόμο για τα δικαστήρια.

Ο ίδιος ο Σάντσεθ δεν έχει κατονομαστεί σε καμία από τις υποθέσεις και έχει πει ότι αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας που αποσκοπεί στην απομάκρυνσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ