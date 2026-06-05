Πρόστιμο έως 3000 ευρώ στην Ισπανία για τοποθέτηση ομπρέλας σε παραλία αποβραδίς!

Από 300 ευρώ έως 3000 ευρώ το καπάρωμα θέσης στην αμμουδιά.

Διαδεδομένη τακτική των τελευταίων ετών και στην πατρίδα μας είναι να τοποθετούμε την πετσέτα της θάλασσας και τα προσωπικά μας αντικείμενα σε μία παραλία στις ξαπλώστρες ή στον ελεύθερο χώρο από νωρίς το πρωί, ώστε μετά να κατεβαίνουμε με την ησυχία μας, αφού απολαύσουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο ή ξυπνήσουμε λίγο πιο αργά.

Μάλιστα πολλοί στέλνουν κάποιον φίλο που ξυπνάει νωρίτερα ή ένα παιδί που σηκώνεται πιο νωρίς- για να «καπαρώσει» μία θέση σε μία κοσμοπολίτικη παραλία, ώστε να μην χρειαστεί να σηκωθούν με ξυπνητήρι, ακόμα και στις διακοπές.

Στην Ισπανία αυτή η πρακτική έφτασε να είναι τόσο διαδεδομένη που πολλοί κάτοικοι ή τουρίστες τοποθετούσαν μια ομπρέλα αποβραδίς σε μια παραλία για να καπαρώσουν τη θέση και μαζί, την πολύτιμη σκιά! Αυτή η πρακτική δημιούργησε τέτοια προβλήματα, που τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο και η τοποθέτηση ομπρέλας αποβραδίς στην αμμουδιά διώκεται πλέον ποινικά και μάλιστα με τσουχτερό πρόστιμο.

Από 300 ευρώ έως 3000 ευρώ το καπάρωμα θέσης στην αμμουδιά

Σε πολλές παραλίες της Ισπανίας επιβάλλεται πρόστιμο έως 300 ευρώ αν κάποιος κατεβάσει την ομπρέλα του νωρίτερα από το προηγούμενο βράδυ για να έρθει το επόμενο πρωί με την άνεση του να βρει χώρο και σκιά ώστε να απολαύσει το μπάνιο του, ενώ μία περιοχή της Βαλένθια με κοσμοπολίτικες παραλίες, το πρόστιμο φτάνει έως και τα 3000 ευρώ.

Το πρόστιμο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μέτρων ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία, καθώς συχνά ο διαθέσιμος χώρος καταλαμβάνεται από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα beach bars, με τις ξαπλώστρες να έχουν πολύ υψηλό κόστος και να γίνονται απαγορευτικές για το μέσο βαλάντιο.

Ας μην ξεχνάμε πως σε αυτή την κατεύθυνση πρωτοπόρησε η Ελλάδα με το «κίνημα της ξαπλώστρας» ή «κίνημα της πετσέτας», που γεννήθηκε στην Πάρο, ως μια οργανωμένη προσπάθεια των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες του νησιού και να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να χαρούν τη θάλασσα, απλώνοντας την πετσέτα τους στην αμμουδιά χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν υψηλά ποσά για ξαπλώστρα και ομπρέλα.