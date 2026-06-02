Φωτοβολταϊκά: Η έκρηξη των μεγάλων έργων και η «τρύπα» στις στέγες

Τα φωτοβολταϊκά κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025 με 1.840 MW νέων εγκαταστάσεων και επενδύσεις 1,65 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στις ΑΠΕ.

Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών συνέχισε και το 2025 να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ εγκαταστάσεων και επενδύσεων. Πίσω όμως από την εικόνα της εκρηκτικής ανάπτυξης, κρύβεται μια αγορά δύο ταχυτήτων. Τα μεγάλα έργα κυριάρχησαν, ενώ οι οικιακές εγκαταστάσεις στις στέγες υποχώρησαν αισθητά μετά τη λήξη του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 1.840 MW νέων φωτοβολταϊκών, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να φθάνει τα 11.538 MW. Τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν το 84,2% της νέας ισχύος ΑΠΕ που εγκαταστάθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ελκυστική τεχνολογία για τους επενδυτές. Παράλληλα, τουλάχιστον 800 MW νέων έργων κατασκευάστηκαν αλλά δεν πρόλαβαν να συνδεθούν εντός του 2025, μεταφέροντας τη σύνδεσή τους για το 2026. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η πραγματική δυναμική της αγοράς ήταν ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στις επίσημες συνδέσεις.



Οι στέγες έχασαν έδαφος



Η πιο χαρακτηριστική μεταβολή της χρονιάς αφορά την αγορά αυτοκατανάλωσης. Παρότι τα σχετικά έργα αντιστοιχούσαν στο 14,4% των νέων διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών, η αγορά παρουσίασε σημαντική κάμψη και επέστρεψε περίπου στα επίπεδα του 2023. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη λήξη του προγράμματος επιδοτήσεων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το οποίο είχε λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για τα οικιακά συστήματα τα προηγούμενα χρόνια.



Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 διασυνδέθηκαν 5.180 οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, εκ των οποίων τα 2.795 συνοδεύονταν από μπαταρία. Παρότι η αποθήκευση ενέργειας κερδίζει έδαφος, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά των μικρών εγκαταστάσεων δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική που είχε αναπτύξει κατά την περίοδο των επιδοτήσεων.



Επενδύσεις 1,65 δισ. ευρώ και πρωτιά απέναντι στα αιολικά



Η ανάπτυξη των μεγάλων έργων μεταφράστηκε σε σημαντικές επενδύσεις για την ελληνική οικονομία. Μόνο το 2025 επενδύθηκαν 1,65 δισ. ευρώ σε νέα φωτοβολταϊκά έργα, ενώ η δραστηριότητα του κλάδου υποστήριξε 26.600 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Παρότι στα οικιακά και μικρά εμπορικά έργα εκτιμάται ότι χάθηκαν περίπου 2.000 θέσεις εργασίας, η απώλεια αυτή αντισταθμίστηκε από την ανάπτυξη μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών πάρκων και των πρώτων έργων αποθήκευσης με μπαταρίες.



Το 2025 αποτέλεσε επίσης ορόσημο για το ενεργειακό μίγμα της χώρας, καθώς τα φωτοβολταϊκά παρήγαγαν για πρώτη φορά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά πάρκα, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ. Συνολικά, στη χώρα λειτουργούν πλέον περισσότερα από 100.000 φωτοβολταϊκά συστήματα κάθε μεγέθους, από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις μέχρι μεγάλα πάρκα, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς.



Παράλληλα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνολογίας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Χάρη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αποφεύχθηκε το 2025 η έκλυση 6,3 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο που αποκτά πλέον η ηλιακή ενέργεια τόσο στην ενεργειακή μετάβαση όσο και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

