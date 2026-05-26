Γάζα: Στόχος ισραηλινής επίθεσης ο νέος ηγέτης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Newsroom
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν απόψε κτίριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», αναφέρει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Όντα είχε διαδεχθεί τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ισραήλ
Γάζα
Χαμάς
