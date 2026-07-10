Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα στα ταμπλό με πιέσεις από τεχνολογία

Ο STOXX 600 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,04%, στις 641,14 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε κατά 0,27% στις 6.267,56 μονάδες.

Με μεικτές μεταβολές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα κέρδη σε αρκετούς κλάδους αντισταθμίστηκαν από τις πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές τεχνολογίας, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο STOXX 600 έκλεισε με οριακά κέρδη 0,04%, στις 641,14 μονάδες. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε απώλειες, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των τεσσάρων προηγούμενων εβδομάδων. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε κατά 0,27% στις 6.267,56 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,13% στις 25.085 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 8.338 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κέρδισε 0,25% στις 10.498 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,44% στις 52.164 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρέθηκε στο +0,32% στις 19.384 μονάδες.

Θετικό πρόσημο εμφάνισαν οι μετοχές του κλάδου αναψυχής και ταξιδιών. Ξεχώρισε με διαφορά η μετοχή της βρετανικής EasyJet, η οποία εκτινάχθηκε κατά 14,28%, μετά τη συμφωνία επί της αρχής για πρόταση εξαγοράς ύψους 5,7 δισ. λιρών από την Apollo Global.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικότερα οι εταιρείες τσιπ. Οι μετοχές των Siltronic και Soitec υποχώρησαν κατά 1,49% και 5,6% αντίστοιχα, ενώ η ASML έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,16%.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε και στην αμερικανική αγορά, όπου η SK Hynix πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στον Nasdaq. Η μετοχή έκανε πρεμιέρα στα 170 δολάρια και κατέγραψε άνοδο 14%, καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μερίδιο στη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία της Νότιας Κορέας. Η μετοχή διαπραγματεύεται με το σύμβολο SKHYV και θα μετατραπεί σε SKHY από την Τρίτη.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνέχισαν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι επιθέσεις ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στις χώρες του Κόλπου ενίσχυσαν την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της εκεχειρίας και τη συνολική εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» πλέον οριστικά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.