Οι συριακές αρχές κατηγορούν το Ισλαμικό Κράτος για τις επιθέσεις στη Δαμασκό

Οι αρχές είχαν δηλώσει ότι συνέλαβαν τους φερόμενους ως δράστες των επιθέσεων στην περιοχή της Δαμασκού.

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν μια κρυψώνα με εκρηκτικά μετά τη σύλληψη μελών ενός πυρήνα που παρουσιάζεται ότι συνδέεται με τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Δαμασκό του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δύο βόμβες εξερράγησαν την Τρίτη, σχεδόν ταυτόχρονα, κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons όπου ο Εμανουέλ Μακρόν είχε διανυκτερεύσει, λίγο μετά την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο για το προεδρικό μέγαρο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 36 άλλων. Το βράδυ της Πέμπτης, ο υπουργός Εσωτερικών Ανάς Χατάμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη των μελών του πυρήνα που ευθύνεται για τις επιθέσεις αυτές.

Λίγο μετά, ο Άχμαντ αλ-Νταλάτι, επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας για την περιφέρεια της Δαμασκού, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως οι πρώτες έρευνες είχαν δείξει ότι «ο πυρήνας συνδεόταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος». Και σήμερα, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για «ομολογίες των μελών του πυρήνα», οι οποίες επέτρεψαν να «ανακαλυφθεί κρυψώνα που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση των εκρηκτικών ενόψει της προετοιμασίας σειράς επιθέσεων».

Συλλήψεις

Οι αρχές είχαν δηλώσει ότι συνέλαβαν τους φερόμενους ως δράστες των επιθέσεων στην περιοχή της Δαμασκού. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στη Βρετανία αλλά που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, "δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν" το βράδυ της Πέμπτης σε ένα φτωχό προάστιο του Ες αλ Ουαρουάρ.

Η συνοικία αυτή που κατοικείτο ως επί το πλείστον από Αλαουίτες πριν από την πτώση του πρόεδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, είχε γίνει στόχος των ερευνών μετά την ανάληψη της εξουσίας από έναν ισλαμιστικό συνασπισμό τον Δεκέμβριο του 2024, ωθώντας ένα μέρος των κατοίκων της να φύγει. Ένας κάτοικος που ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συλλήψεις χθες δεν είχαν στόχο, βάσει όσων γνωρίζει, μέλη της μειονότητας αυτής από την οποία προέρχεται ο Άσαντ.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν διευκρίνισε εάν η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ευθύνεται επίσης για τη βομβιστική επίθεση κατά την οποία 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα καφέ της Δαμασκού στις 2 Ιουλίου. Η επίσκεψη του Μακρόν ήταν η πρώτη ενός ηγέτη μεγάλης δύναμης της Δύσης μετά την άνοδο στην εξουσία του ισλαμιστικού συνασπισμού. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις αυτές δεν πρέπει να "αποσταθεροποιήσουν" τη Συρία η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο πόλεμο 13 και πλέον ετών (2011-2024).

Μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Άχμαντ αλ Σάρα, πρώην τζιχαντιστής, προσπαθεί να επικρατήσει ειρήνευση στη χώρα. Με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον, η Συρία προσχώρησε πέρυσι στον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Το ΙΚ είχε καταλάβει το 2014 τεράστια εδάφη στη Συρία όπου είχε επιβάλει το βασίλειο του τρόμου, πριν ηττηθεί το 2019 από τις συριακές κουρδικές δυνάμεις, που βοηθήθηκαν από αυτόν τον αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό. Διατηρεί ωστόσο πυρήνες εν υπνώσει και έχει καλέσει σε ανυπακοή προς την εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ