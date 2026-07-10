Τραμπ: Πρόθυμος για συνομιλίες με το Ιράν - «Οι ΗΠΑ όμως τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία τελείωσε»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι η εκεχειρία «τελείωσε» πλέον οριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» πλέον οριστικά

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε "συνομιλίες". Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες επανήλθαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αντάλλαξαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, τα πιο μεγάλης έκτασης μετά την υπογραφή στις 17 Ιουνίου ενός μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ομάδα διαπραγματεύσεών του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον στρατό.

Από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι στοχεύει και πολιτικές υποδομές για να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ