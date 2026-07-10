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Συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν δυτικές περιοχές της Γαλλίας

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Συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν δυτικές περιοχές της Γαλλίας
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
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Συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν δυτικές περιοχές της Γαλλίας.

Συνθήκες καύσωνα συνεχίζουν να πλήττουν δυτικές περιοχές της Γαλλίας, όπου σύμφωνα με την γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40°C, με κίνδυνο σοβαρών καταιγίδων στη συνέχεια.

Η ακραία ζέστη θα εξαπλωθεί περαιτέρω το Σάββατο και η κυβερνητική εκπρόσωπος Μόντι Μπρεζεόν ανακοίνωσε ότι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για «ακραία ζέστη» θα εφαρμοστεί «από σήμερα». Το σχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα «κέντρων προστασίας και κέντρων ψύξης» για «ευάλωτα άτομα», ιδίως τους ηλικιωμένους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον μία από τις «μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ιντρ», η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης, ενώ η πυρκαγιά στα Ανατολικά Πυρηναία βρίσκεται κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Γαλλία
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