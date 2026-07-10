Φρένο στο πτωτικό σερί 1 μήνα για πετρέλαιο - Κέρδη στην εβδομάδα

Για την εβδομάδα, το Brent σκαρφάλωσε περίπου 5% και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate πρόσθεσε σχεδόν 4%.

Στοπ στο «κόκκινο» σερί ενός μήνα έβαλε το πετρέλαιο, εξασφαλίζοντας κέρδη στην εβδομάδα παρά την πτώση της Παρασκευής από το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ πως είναι πρόθυμος για συνομιλίες με το Ιράν αλλά η εκεχειρία έχει τελειώσει. Τα futures του Brent απώλεσαν 0,4%, στα 76,01 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διολίσθησε 0,93% στα 71,41 δολάρια. Για την εβδομάδα, το Brent σκαρφάλωσε περίπου 5% και το WTI πρόσθεσε σχεδόν 4%.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι διαμετακομίσεις στο Ορμούζ έχουν επιστρέψει σε σχεδόν ακινησία, χωρίς σαφή σημάδια για το πότε θα μπορούσε να επανεκκινήσει η κανονική ροή», επεσήμανε η Βαντάνα Χάρι από την εταιρεία ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να ανατρέψει την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου τον επόμενο χρόνο. Οι εξελίξεις έχουν επίσης καθυστερήσει το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μετέφεραν περίπου το 20% των ημερήσιων παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Παρά την αύξηση των επιθέσεων των ΗΠΑ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η αγορά έλαβε κάποια καθησυχασμό από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει τη στόχευση των ιρανικών ενεργειακών υποδομών», επεσήμανε ο Ντάνιελ Χάινς, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ. Πάντως, η κλιμάκωση της έντασης έχει ρίξει βαριά σκιά στην εκεχειρία.

Παράλληλα, ο IEA υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές τη. Η ρωσική παραγωγή βενζίνης μειώθηκε σε επίπεδο ισοδύναμο μόνο με περίπου το 65% της εποχιακής μέσης κατανάλωσης, μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά drones που οδήγησαν σε διακοπές λειτουργίας σε μεγάλα διυλιστήρια «μαύρου χρυσού», σύμφωνα με το Reuters.