Φορολογικές δηλώσεις 2026: Δόθηκε παράταση - Έως πότε η προθεσμία

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59 μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2025 (από 15 Ιουλίου) με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων» τονίζεται.

Η παράταση δόθηκε για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς.

Από τα εκκαθαριστικά προκύπτει ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2025, ενώ περίπου επτά στους δέκα είτε δεν επιβαρύνονται καθόλου είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου.

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