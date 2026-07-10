Ειδική διοίκηση για πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας συγκροτεί ο Ζελένσκι

«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το 100% των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα της Ουκρανίας βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, και ότι επίσης συγκροτεί νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η διοίκηση αυτή θα πρέπει να εστιάσει το 100% των διαθέσιμων πόρων της στη μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία προς το ουκρανικό έθνος.