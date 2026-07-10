Υποτροφίες σε 365 αριστούχους φοιτητές από Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Την αξιολόγηση ανέλαβε η αρμόδια Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Εκδήλωση για την απονομή 365 υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 9 Ιουλίου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία +100 Υποτροφίες», καθώς και της υποτροφίας με τη συμβολική ονομασία «Αριστεία», συνεχίζει να στηρίζει τη νέα γενιά και την ακαδημαϊκή αριστεία, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 365 νέες και νέους αριστούχους, από 44 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε 11 επιστημονικά πεδία, σε 19 χώρες, σε 119 Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την επιλογή τους. Οι υποτροφίες αφορούν σε σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 365 υπότροφοι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και επιλέχθηκαν μεταξύ συνολικά 1.200 υποψηφίων. Την αξιολόγηση ανέλαβε η αρμόδια Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών αποτελεί μια από τις βασικές πρωτοβουλίες της, ενώ οι δράσεις της εκτείνονται στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και αντιμετώπισης κρίσεων. Σύμφωνα με την Ένωση, οι συνολικές προσφορές της, ξεπερνούν τα 150.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον χαιρετισμό του, κατά την χθεσινή εκδήλωση, ανέφερε: «Πριν από μερικά χρόνια ερχόμουν ως υπουργός με άλλο χαρτοφυλάκιο. Και με την καλή έννοια, ζήλευα αυτή την προσπάθεια. Τη στήριξη των ονείρων των νέων ανθρώπων να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Είμαι δίπλα στα νέα παιδιά. Αν ονειρεύεστε, ονειρεύομαι. Αν παλεύετε, παλεύω. Αν συζητάτε και σχεδιάζετε με τις οικογένειές σας, κι εγώ το ίδιο. Αν θέλετε να τα καταφέρετε στη ζωή, εγώ πολύ περήφανος. Τα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης έκλεισαν έναν κύκλο. Πρέπει να ξαναδώσουμε στα παιδιά μας την ελπίδα και τη δύναμη να σχεδιάσουν τη ζωή τους, να ερωτευτούν, να κάνουν την οικογένειά τους. Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο της ΕΕΕ, κ. Μελίνα Τραυλού, και όλους τους ανθρώπους του Εφοπλισμού και της Ένωσης. Κάθε μία υποτροφία είναι ένα λιθαράκι για να αναγεννηθεί αυτή η χώρα. Ώστε η επόμενη γενιά να ζήσει το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας: να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη.»

Την εκδήλωση χαιρέτισε, επίσης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σημείωσε: «Όταν η αξία συναντά την ευκαιρία, τότε η εκπαίδευση αλλάζει πραγματικά τις ζωές των νέων ανθρώπων. Αυτό ακριβώς εκφράζει και το πρόγραμμα υποτροφιών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», δίνοντας μια έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης σε φοιτητές και φοιτήτριες που ονειρεύονται, προσπαθούν και διεκδικούν με επιτυχία το μέλλον τους. Οι υποτροφίες του προγράμματος δεν αποτελούν μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και μια ισχυρή υπόμνηση, πως όταν η Πολιτεία και η κοινωνία ενώνουν δυνάμεις, δημιουργούν ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Στο Υπουργείο Παιδείας εργαζόμαστε πάνω σε έναν ξεκάθαρο στόχο: περισσότερες επιλογές και καλύτερες ευκαιρίες για κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτρια. Με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυρότερο, πιο εξωστρεφές και πιο σύγχρονο, που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία και δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση και προοπτική».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, τόνισε: « Ως άνθρωποι της θάλασσας γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη της Ναυτιλίας των Ελλήνων δεν βρίσκεται μόνο στην υπεροχή μας στις θάλασσες του κόσμου. Βρίσκεται στη σύνδεση με την πατρίδα, όπου η δύναμη που γεννιέται στη θάλασσα μετατρέπεται και σε ευκαιρίες για τους συνανθρώπους μας. Εφέτος, οι υποτροφίες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ανέρχονται σε 365. Όσες οι ημέρες του χρόνου. Κάθε ημέρα ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί.»

Για εμάς, η σημασία του προγράμματος υποτροφιών μας δεν είναι μόνο η έμπρακτη στήριξη. Είναι η εμπιστοσύνη σε εσάς, που με συνέπεια, κόπο και αφοσίωση αποδεικνύετε ότι καμία σημαντική διαδρομή δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει, μια προσωπική ιστορία συνεχούς προσπάθειας και πειθαρχίας, μια οικογένεια, μια προοπτική που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Ως έθνος, έχουμε ανάγκη από νέες και νέους με τις δικές σας αξίες. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή εκδήλωση θα μείνει στη μνήμη σας ως στιγμή διάκρισης και στήριξης στην πορεία σας. Αλλά και ως υπενθύμιση ότι η προσωπική επιτυχία αποκτά τη μέγιστη δυναμική της όταν συνδέεται με τη συλλογική προκοπή. Ώστε, κάποια ημέρα, να σταθείτε κι εσείς, με τον δικό σας τρόπο, δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι προχωρούν οι κοινωνίες. Απλώνοντας ο ένας το χέρι στον άλλον, την κατάλληλη στιγμή. Η ουσιαστική παρακαταθήκη που μπορεί να αφήσει η μία γενιά στην επόμενη είναι οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει γι' αυτήν».