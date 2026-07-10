Θεσμική συμμαχία ΥΠΕΞ - Εξαγωγέων για ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας

Το Μνημόνιο υπέγραψε, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Νέο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της οικονομικής διπλωματίας διαμορφώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 στην Αθήνα. Το Μνημόνιο υπέγραψε, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως δήλωσε ο κ. Θεοχάρης, «από σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων ανοίγουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ήδη στενή και αρμονική συνεργασία τους. Υπογράφοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας, πλέον επισημοποιούμε και, κυρίως, συστηματοποιούμε τις κοινές δράσεις μας στο άμεσο μέλλον για την προώθηση των εξαγωγών. Τα ελληνικά προϊόντα αξίζουν την καλύτερη δυνατή προβολή, έτσι ώστε να καταλάβουν τη θέση που δικαιούνται στις αγορές όλου του κόσμου, χάρη στην απαράμιλλη ποιότητά τους. Και πραγματικά, μόνο με τον συντονισμό όλων των θεσμικών δυνάμεων μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τις διεθνείς αγορές. Με σύγχρονο, μεθοδικό τρόπο, με αποτελεσματικότητα, σχέδιο, αλλά και με λογοδοσία. Για όλα αυτά θεωρώ ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα εντάσσεται και επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη σταθερή δέσμευση της Κυβέρνησης να κάνει πράξη την εξωστρέφεια στο πεδίο της οικονομίας και του επιχειρείν. Όχι απλώς σαν μια πρόκληση, αλλά σαν μια εθνική αποστολή, εν ονόματι της προόδου και της ευημερίας συνολικά του ελληνικού λαού».

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική εξωστρέφεια, σημειώνοντας ότι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο στρατηγικού συντονισμού μεταξύ της Πολιτείας και του ιστορικού θεσμικού εκπροσώπου των Ελλήνων εξαγωγέων. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον κ. Θεοχάρη για τη συνεργασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συμφωνία θα αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία.

Στόχος του Μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση ενός οργανωμένου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας ως πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας, τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου μέσω της στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, την αξιοποίηση του δικτύου των ελληνικών πρεσβειών και προξενικών αρχών ως εργαλείου οικονομικής διπλωματίας, την αναβάθμιση του συμβουλευτικού ρόλου του ΠΣΕ στη διαμόρφωση πολιτικών για τις εξαγωγές και την περαιτέρω προβολή της Ελλάδας ως αξιόπιστου εμπορικού εταίρου στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών, εκθέσεων και αναλύσεων για το κανονιστικό πλαίσιο, τις εμπορικές συνθήκες και τις επενδυτικές ευκαιρίες σε στοχευμένες αγορές, καθώς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους εξαγωγείς μέσω ενιαίας πλατφόρμας ενημέρωσης και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό νέων εξαγωγικών ευκαιριών.