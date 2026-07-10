Εβδομάδα απωλειών για τον χρυσό

Βουτιά σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η HSBC υποβάθμισε τις προβλέψεις για τον χρυσό το 2026 - 2027.

Από απώλειες κυριεύθηκε στην εβδομάδα ο χρυσός, με πρόσθετη πτώση την Παρασκευή, λόγω ανησυχιών ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και να αναγκάσει την Fed να υιοθετήσει πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,4% στα 4.103,23 δολάρια ανά ουγγιά, με εβδομαδιαία πίεση 1,7%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Αυγούστου απώλεσαν 0,7% στα 4.113,70 δολάρια.

Βουτιά σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψαν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Ανεξαρτήτως, την Παρασκευή, το ασήμι στην αγορά σποτ διολίσθησε 0,7% στα 59,56 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 0,4% στα 1.616,72 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 2,2% στα 1.274,50 δολάρια. «Οι traders διστάζουν να δεσμευτούν για περαιτέρω άνοδο εν μέσω της επικρατούσας αβεβαιότητας για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν», εξήγησε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

«Αναμένω ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να προσελκύει αγοραστές, εφόσον το πετρέλαιο παραμένει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε απότομη αύξηση του πετρελαίου θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, κάτι που θα ήταν εις βάρος του χρυσού», πρόσθεσε. Ενώ ο χρυσός συνήθως θεωρείται ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Οι τιμές του πετρελαίου εξασφάλισαν εβδομαδιαία άνοδο, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνέχισαν τις επιθέσεις, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ σε κράτη του Κόλπου την Πέμπτη μετά τα αμερικανικά πυρά στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αγορές εκτιμούν μια πιθανότητα 64% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από περίπου 54% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούνιο, που δημοσιεύθηκαν χτες, έδειξαν αυξανόμενες ανησυχίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τον επίμονο πληθωρισμό. Η HSBC υποβάθμισε τις προβλέψεις της για την τιμή του χρυσού για το 2026 και το 2027, επικαλούμενη μια επιθετική μετατόπιση στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και το ισχυρότερο δολάριο.