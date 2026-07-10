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Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης - Ήχησε το 112

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Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης - Ήχησε το 112
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Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή το βράδυ κοντά στο Κιλελέρ της Λάρισας, συγκεκριμένα σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 29 στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με 12 οχήματα. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης βοηθούν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ήχησε επίσης το 112 που ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Ομορφοχώρι της περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Ο καπνός κατευθύνεται προς την περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικό χώρο, κλείστε πόρτες και παράθυρα».

Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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