Βρετανία: Δολοφονήθηκε η πρώην υπουργός, Αν Γουίτικαμ - 1 σύλληψη

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ένας 26χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία. Ο Ματ Λόνγκμαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, είπε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σπίτι στο Νιούτον Άμποτ και έχει τεθεί υπό κράτηση. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν το κίνητρο του φόνου ήταν πολιτικό και απάντησε ότι «δεν θα κάνει εικασίες» αλλά η ασφάλεια των πολιτικών είναι «ύψιστης σημασίας». Αναφερόμενος στον ύποπτο, που δεν είχε συλληφθεί ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι «είναι σαφώς επικίνδυνος» και κάλεσε όσους έχουν κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτόν να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνά της.

Η Γουίτικαμ εκλεγόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Η Εργατική Τζο Κοξ πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν νεοναζιστή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit, το 2016. Ο συντηρητικός Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε το 2021 από έναν άνδρα που «εμπνεύστηκε» την πράξη του από το Ισλαμικό Κράτος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της.

Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν. Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες.

Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου "Strictly Come Dancing" το 2010. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Γουίτικαμ ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στη σκηνή».