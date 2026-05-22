Ολυμπιακός - Ρεάλ: Πόσα χρήματα διεκδικούν στον τελικό της Ευρωλίγκας

Αυξημένο το χρηματικό έπαθλο για την κατάκτηση του Final Four. Διπλάσιο το ποσό για τον φιναλίστ από πέρυσι. Τι έλαβαν οι Τοπ 16.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν για πέμπτη φορά τα ξίφη τους σε Final Four (4 σε τελικό και 1 σε ημιτελικό με σκορ 2-2 και 1-0 υπέρ της «Βασίλισσας») στην μεταξύ τους ιστορία, αφού ξεπέρασαν τα εμπόδια των Φενέρ (79-61) και Βαλένθια (90-105), αντίστοιχα και θα τα δώσουν όλα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Telekom Center Athens την Κυριακή, με το ματς να τους δίνει πέρα από τον τίτλο και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο μπόνους.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν θριαμβευτικά έναντι των Τούρκων και βρίσκονται στον τελικό του F4 (για πέμπτη διαδοχική χρονιά) με στόχο το 4ο αστέρι τους ενώ οι Μαδριλένοι βάζουν στο μάτι την 11η Ευρωλίγκα τους, αφού απέκλεισαν στον ισπανικό εμφύλιο το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ με το χρηματικό έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα να έχει αυξηθεί σημαντικά για τη σεζόν 2025-2026.

Ειδικότερα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πήρε το «χαρτάκι» για την κούπα με άνετη νίκη επί των παικτών του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με το ρόστερ του Σέρτζιο Σκαριόλο πετά εκτός τον Ζαν Μοντέρο και την παρέα του, δίνοντας ραντεβού με την ΚΑΕ των κ. Αγγελόπουλων στην γραμμή τερματισμού. Ο σύλλογος που βρεθεί στην κορυφή του βάθρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα βάλει στα ταμεία του 2,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 600.000 ευρώ από τα 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβε πέρυσι ο «Σάρας».

Η φιναλίστ στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα αμειφθεί με 2,1 εκατ. ευρώ (ποσό υπερδιπλάσιο από το 1 εκατ. ευρώ που πήρε πέρυσι η Μονακό, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη). Ακολούθως, η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση (Φενέρ ή Βαλένθια) θα δει στον τραπεζικό της λογαριασμό 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος η 4η θα προσθέσει 1,5 εκατ. ευρώ στον «κουμπαρά» της.

Τα χρηματικά έπαθλα που εισέπραξαν οι υπόλοιπες 12 ομάδες της διοργάνωσης, με βάση τη βαθμολογία μετά τα play in έχουν ως εξής: Η Ζαλγκίρις που τερμάτισε στην 5η θέση «τσίμπησε» 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη στηρίχθηκε με 1,05 εκατ. ευρώ όντας έκτη. Ο Παναθηναϊκός των Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Εργκίν Αταμάν, που υπέστη reverse sweep (από 0-2 σε 3-2) και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το όγδοο αστέρι στο σπίτι του, κέρδισε 900.000 ευρώ.

Οι Μονεγάσκοι που έχασαν με «σκούπα» από τους «ερυθρόλευκους» και βρέθηκαν στην 8η θέση έβαλαν στην τσέπη τους 750.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, για την 9η Μπαρτσελόνα δόθηκαν 675.000 ευρώ, για τον 10ο Ερυθρό Αστέρα 600.000 ευρώ, για την 11η πρωτοεμφανιζόμενη Ντουμπάι 525.000 ευρώ, για την 12η Μακάμπι 450.000 ευρώ, για την 13η Μπάγερν 375.000 ευρώ, για την 14η Μιλάνο 300.000 ευρώ, για την 15η Παρτίζαν 225.000 ευρώ και για την 16η Παρί 150.000 ευρώ.