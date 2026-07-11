Φοιτητική Στέγη: Αυξάνονται τα ενοίκια, μειώνονται οι επιλογές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τι δείχνει έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για τα φοιτητικά ενοίκια σε 15 περιοχές της Αθήνας και 7 της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα ακίνητα στη βραχυχρόνια μίσθωση σε σχέση με το 2025. Πόσο αυξήθηκαν τα μισθώματα σε σχέση με το 2025.

Μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη καταγράφουν τα μισθώματα στην φοιτητική κατοικία φέτος σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, η αύξηση εκτιμάται στο 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα Δυτικά Προάστια, 6% στα Νότια Προάστια, 5% στα Βόρεια Προάστια και 8% στον Πειραιά, διαμορφώνοντας μια μέση αύξηση της τάξεως του 6,5%-7% στην Αττική. Η αγορά φοιτητικής κατοικίας εξακολουθεί να κινείται σε ανοδική τροχιά, με τα ζητούμενα μισθώματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τις οικονομικές επιλογές να περιορίζονται διαρκώς.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για τα φοιτητικά ενοίκια σε 15 περιοχές της Αθήνας και 7 της Θεσσαλονίκης, παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, αυτή αφορά κυρίως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα. Η συσσωρευτική μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για κατοικίες κατάλληλες για νέους και φοιτητές (έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου) αγγίζει πλέον το 70%-75% σε σχέση με το 2017.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς. Για έβδομη έως όγδοη συνεχή χρονιά, το ύψος του ενοικίου θα αποτελέσει για πολλές οικογένειες έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής πανεπιστημιακής σχολής. Η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές, καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία. Όταν το κόστος στέγασης καθορίζει την επιλογή της πανεπιστημιακής σχολής, τότε η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση παύει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις δυνατότητες και τις επιδόσεις των νέων και επηρεάζεται ολοένα περισσότερο από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους.

Αθήνα: Μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300€

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάκας, πρόεδρος του Δικτύου, η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα ζητούμενα μισθώματα να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

«Σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία, το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€ τον μήνα, έναντι 92,49% το 2025 , 86,66% το 2024 και 78,68% το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικότερων επιλογών.

Παράλληλα, 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10. Επιπλέον, 4 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 600€, ενώ 2 στις 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 700€ τον μήνα.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανακαίνισης των ακινήτων, η εύρεση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση», σημειώνει.

• Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 4 άνω των 600€ και τα 2 άνω των 700€.

Η άνοδος των ενοικίων έχει επεκταθεί και στα Δυτικά Προάστια. Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025 και σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2023.

Σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, ενώ 5 στις 10 ξεπερνούν τα 500€. Το 2024, περίπου 8 στις 10 κατοικίες είχαν ενοίκιο άνω των 400€, έναντι 6 στις 10 το 2023.

• Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 2 άνω των 600€.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων μισθωμάτων σε 13 περιοχές της Αθήνας

Νέος Κόσμος: Τη φετινή χρονιά, η διαθεσιμότητα μη επιπλωμένων κατοικιών είναι σχεδόν μηδενική. Το ζητούμενο μίσθωμα για γκαρσονιέρα έως 35 τ.μ. κυμαίνεται από 450€/μήνα έως 700€/μήνα για κατοικίες πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες με το σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών. Για κατοικίες 40-50 τ.μ., το ζητούμενο μίσθωμα διαμορφώνεται από 480€/μήνα έως 800€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στον Νέο Κόσμο είναι εγγεγραμμένες 986 κατοικίες (ολόκληρες κατοικίες και όχι ιδιωτικά δωμάτια σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 998 το 2025, 912 το 2024 και 781 το 2023.

Καλλιθέα: Στην Καλλιθέα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 40-50 τ.μ. κυμαίνεται από 540€/μήνα έως 850€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Για γκαρσονιέρες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα διαμορφώνονται από 400€/μήνα έως 600€/μήνα για πλήρως ανακαινισμένες, επιπλωμένες και εξοπλισμένες κατοικίες. Στην Καλλιθέα είναι εγγεγραμμένα 462 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 394 το 2025, 376 το 2024 και 281 το 2023.

Πετράλωνα: Το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 40-50 τ.μ. κυμαίνεται από 600€/μήνα έως 750€/μήνα, όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα. Για κατοικίες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 600€/μήνα έως 1.000€/μήνα. Στις υψηλότερες τιμές περιλαμβάνονται, σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Στα Πετράλωνα είναι εγγεγραμμένα 431 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 513 το 2025, 338 το 2024 και 275 το 2023.

Κολωνάκι – Μετς: Για κατοικίες 40-50 τ.μ., το ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 650€/μήνα έως 1.450€/μήνα για πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα. Για κατοικίες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 500€/μήνα και φθάνουν έως 1.200€/μήνα. Στην περιοχή Κολωνάκι - Μετς είναι εγγεγραμμένα 424 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 439 το 2025, 383 το 2024 και 348 το 2023.

Κουκάκι: Η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 35 τ.μ. παραμένει περιορισμένη, με τα ζητούμενα μισθώματα να ξεκινούν από 500€/μήνα. Για κατοικίες 40-50 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα ξεκινούν από 650€/μήνα για πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο Κουκάκι είναι εγγεγραμμένα 1.305 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 1.236 το 2025, 1.122 το 2024 και 984 το 2023

Νεάπολη – Μουσείο – Εξάρχεια: Για κατοικίες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 450€/μήνα έως 780€/μήνα για πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα. Για κατοικίες 40-50 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα φθάνουν έως 750€/μήνα όταν πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένες ή νεόδμητες, επιπλωμένες και πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες. Στις περιοχές Νεάπολη, Μουσείο και Εξάρχεια είναι εγγεγραμμένα 862 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 872 το 2025, 817 το 2024 και 658 το 2023.

Γουδή: Το Γουδή αποτελεί διαχρονικά μία από τις βασικές επιλογές φοιτητών των Σχολών Ιατρικής, Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής. Για κατοικίες έως 35 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένες ή νεόδμητες, επιπλωμένες και εξοπλισμένες, τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 400€/μήνα έως 550€/μήνα. Για κατοικίες 40-50 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένες αλλά μη επιπλωμένες, τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 550€/μήνα έως 850€/μήνα. Στο Γουδή είναι εγγεγραμμένα 230 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 190 το 2025, 191 το 2024 και 172 το 2023.

Παγκράτι: Για κατοικίες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 420€/μήνα έως 760€/μήνα, ενώ για κατοικίες 40-50 τ.μ. από 500€/μήνα έως 1.150€/μήνα.

Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στο Παγκράτι είναι εγγεγραμμένα 590 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 513 το 2025, 452 το 2024 και 356 το 2023.

Ζωγράφου: Στην κατεξοχήν φοιτητική περιοχή του Ζωγράφου, τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 35 τ.μ. κυμαίνονται από 400€/μήνα έως 750€/μήνα, ενώ για κατοικίες 40-50 τ.μ. από 480€/μήνα έως 800€/μήνα. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στου Ζωγράφου είναι εγγεγραμμένα 199 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 138 το 2025, 118 το 2024 και 106 το 2023.

Κυψέλη: Για κατοικίες έως 35 τ.μ., τα ζητούμενα μισθώματα κυμαίνονται από 380€/μήνα έως 650€/μήνα, ενώ για κατοικίες 40-50 τ.μ. από 480€/μήνα έως 850€/μήνα. Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές αφορούν πλήρως ανακαινισμένα ή νεόδμητα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Στην Κυψέλη είναι εγγεγραμμένα 354 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι 304 το 2025, 173 το 2024 και 164 το 2023.

Θεσσαλονίκη: 8 στα 10 διαθέσιμα προς μίσθωση ακίνητα έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€/μήνα

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, «η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να καταγράφει έντονες αυξήσεις, με τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. να εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 9% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 25%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 80,18% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, έναντι 69,96% το 2025 και 59,8% το 2024. Δηλαδή, πλέον 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όταν πριν από δύο χρόνια ήταν περίπου 6 στις 10.

Παράλληλα, 4 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, έναντι περίπου 3 στις 10 το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή μετατόπιση της αγοράς προς υψηλότερα επίπεδα ενοικίων».

• Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων τα 4 άνω των 500€.

Χαρτογράφηση των ζητούμενων μισθωμάτων σε 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για πλήρως ανακαινισμένες, επιπλωμένες και πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες. Οι ζητούμενες τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση του ακινήτου και τα παρεχόμενα χαρακτηριστικά.

Στην περιοχή του Βαρδάρη, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 30-45 τ.μ. κυμαίνεται από 350€/μήνα έως 650€/μήνα, ενώ για κατοικίες 50-60 τ.μ. από 450€/μήνα έως 650€/μήνα. Αντίστοιχα, στην περιοχή Καμάρα - Ροτόντα, τα ζητούμενα μισθώματα διαμορφώνονται από 380€/μήνα έως 650€/μήνα για κατοικίες 30-45 τ.μ. και από 450€/μήνα έως 750€/μήνα για κατοικίες 50-60 τ.μ..

Στη Χαριλάου, οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 380€ έως 600€ για κατοικίες 30-45 τ.μ. και από 450€ έως 680€ για κατοικίες 50-60 τ.μ.. Στην Άνω Πόλη, από 300€ έως 600€ και από 400€ έως 650€ αντίστοιχα, ενώ στην Κάτω Τούμπα από 380€ έως 600€ και από 380€ έως 650€. Στον Εύοσμο - Σίνδο, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται τα χαμηλότερα ζητούμενα μισθώματα, οι τιμές διαμορφώνονται από 350€ έως 540€ για κατοικίες 30-45 τ.μ. και από 400€ έως 550€ για κατοικίες 50-60 τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλήρως ανακαινισμένων, επιπλωμένων και πλήρως εξοπλισμένων κατοικιών που διατίθενται σήμερα προς μίσθωση στη Θεσσαλονίκη προέρχεται από ακίνητα που μέχρι πρόσφατα αξιοποιούνταν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των ενοικίων μετά το τέλος της θερινής περιόδου

Όπως αναφέρεται στην έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, «η αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης ενδέχεται να καταγράψει περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων μετά το πέρας της θερινής περιόδου, εφόσον μέρος των κατοικιών που σήμερα διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης επιστρέψει στη συμβατική αγορά κατοικίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα καταγράφεται περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νέων ακινήτων που εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες, γεγονός που αντανακλά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και τις προσδοκίες για διατήρηση της υψηλής τουριστικής ζήτησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, στον Δήμο Αθηναίων είναι σήμερα εγγεγραμμένα 12.810 αυτοτελή ακίνητα/διαμερίσματα (χωρίς τα ιδιωτικά δωμάτια), έναντι 12.369 το 2025, 11.313 το 2024 και 9.521 το 2023. Αντίστοιχα, στον Δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφονται 3.887 αυτοτελή ακίνητα, έναντι 3.679 το 2025, 3.314 το 2024 και 2.593 το 2023».

Η φοιτητική στέγη στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης

Η εικόνα της αγοράς φοιτητικής κατοικίας επιβεβαιώνει ότι η εύρεση προσιτής στέγης γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Τα οικονομικά διαμερίσματα περιορίζονται, τα ζητούμενα μισθώματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η συνεχής ενίσχυση της βραχυχρόνιας μίσθωσης περιορίζει την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά.

Την ίδια στιγμή, το πραγματικό κόστος σπουδών δεν περιορίζεται στο ενοίκιο. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, ύδρευσης, διαδίκτυο και έξοδα διαβίωσης επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, χωρίς οι συγκεκριμένες δαπάνες να αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενο έξοδο.

Η φοιτητική κατοικία αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα. Η διασφάλιση προσιτής στέγης δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς τους.