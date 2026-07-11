Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση – Ποιοι εργαζόμενοι δηλώνουν ευτυχισμένοι

Οι εργαζόμενοι που απολαμβάνουν το εργασιακό τους περιβάλλον είναι κυρίως οι επαγγελματίες υγείας, όσοι εργάζονται στα μαθηματικά και την επιστήμη δεδομένων, καθώς και οι επιστήμονες.

Βασική προτεραιότητα για ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους συνιστά η ικανοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή και η ισορροπία με την προσωπική τους ζωή, καθώς είναι οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Σύμφωνα με έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας Monster, τα επαγγέλματα που δουλεύουν ευτυχισμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι δηλώνουν ότι απολαμβάνουν το εργασιακό τους περιβάλλον είναι κυρίως οι επαγγελματίες υγείας, όσοι εργάζονται στα μαθηματικά και την επιστήμη δεδομένων, καθώς και οι επιστήμονες.

Για την αξιολόγηση των επαγγελμάτων, η Monster ανέλυσε χιλιάδες κριτικές εργαζομένων και αξιολογήσεις εργασιακού περιβάλλοντος από μεγάλες πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας και αξιολόγησης εργοδοτών. Η κατάταξη βασίστηκε σε παράγοντες όπως οι αποδοχές, η εταιρική κουλτούρα, η εργασιακή ασφάλεια, η ποιότητα της διοίκησης, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι προοπτικές εξέλιξης, αλλά και δείκτες όπως η αποδοχή του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), η ποικιλομορφία, η ισότητα και η ένταξη.

Σύμφωνα με το Business Insider, οι κορυφαίες θέσεις προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων, γεγονός που δείχνει ότι η θετική εργασιακή εμπειρία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Στη λίστα συναντώνται, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση, το δίκαιο, η χρηματοοικονομία, η ψυχαγωγία, αλλά και οι υποστηρικτικές ειδικότητες του κατασκευαστικού κλάδου, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι πιο πρακτικές και εξειδικευμένες εργασίες μπορούν να προσφέρουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.

Σύμφωνα με την κατάταξη της Monster, οι 15 επαγγελματικοί κλάδοι με την καλύτερη εργασιακή εμπειρία είναι οι εξής:

Επαγγελματίες υγείας – 3,86/5

Επαγγελματίες μαθηματικών και επιστήμης δεδομένων – 3,85/5

Τεχνικοί επιστημών – 3,81/5

Επαγγελματίες εκπαίδευσης και βιβλιοθηκών – 3,78/5

Επαγγελματίες βιοεπιστημών – 3,78/5

Δάσκαλοι και εκπαιδευτές – 3,78/5

Νομικοί – 3,70/5

Επαγγελματίες χρηματοοικονομικού τομέα – 3,69/5

Μηχανικοί – 3,68/5

Επαγγελματίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού – 3,67/5

Αρχιτέκτονες και τοπογράφοι – 3,64/5

Διευθυντές λειτουργιών – 3,60/5

Επαγγελματίες επιχειρηματικών λειτουργιών – 3,59/5

Βοηθητικό προσωπικό στον κατασκευαστικό τομέα – 3,59/5

Διοικητικοί βοηθοί – 3,54/5

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Παρότι οι αποδοχές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή μιας θέσης εργασίας, η Monster υπογραμμίζει ότι η συνολική εμπειρία στο εργασιακό περιβάλλον είναι εξίσου καθοριστική. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι όσοι αναζητούν εργασία καλό είναι να αξιολογούν όχι μόνο τον μισθό, αλλά και παράγοντες όπως η κουλτούρα της εταιρείας, οι δυνατότητες εξέλιξης και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.