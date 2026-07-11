Julius Baer: Οι πόλεμοι αλλάζουν τη στρατηγική των εύπορων επενδυτών

Η γεωπολιτική έχει πάψει να αντιμετωπίζεται ως παράγοντας που επηρεάζει περιστασιακά τις αγορές. Πλέον υπαγορεύει την κατανομή των χαρτοφυλακίων, τη γεωγραφική διασπορά αλλά και τις αποφάσεις για το πού ζουν, καταναλώνουν και επενδύουν οι κάτοχοι μεγάλων περιουσιών.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει πάψει να αποτελεί έναν παράγοντα που απλώς αυξάνει τη μεταβλητότητα στις αγορές. Ειδικά για τους εύπορους επενδυτές, εξελίσσεται πλέον σε βασικό κριτήριο διαμόρφωσης των χαρτοφυλακίων τους.

Πόλεμοι, εμπορικές εντάσεις, δασμοί και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις διεθνείς σχέσεις ωθούν ολοένα και περισσότερους επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης (High Net Worth Individuals – HNWIs) να αναθεωρούν τόσο την κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων όσο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον κίνδυνο.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης Global Wealth and Lifestyle Report 2026 της Julius Baer, σύμφωνα με την οποία η γεωπολιτική έχει πλέον καταστεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής διαχείρισης πλούτου εκ μέρους των HNWIs.

Σύμφωνα με την έρευνα της Julius Baer, στην Ασία το 93% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εμπορικές εντάσεις έχουν ήδη επηρεάσει τις επενδυτικές του αποφάσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 87% στη Λατινική Αμερική, σε 83% στη Μέση Ανατολή, 80% στην Ευρώπη και 68% στη Βόρεια Αμερική. Με άλλα λόγια, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, η μεγάλη πλειονότητα των εύπορων επενδυτών θεωρεί ότι το νέο διεθνές περιβάλλον απαιτεί διαφορετική επενδυτική προσέγγιση.

Αναζήτηση ανθεκτικότητας

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Julius Baer, οι αλλαγές των επενδυτικών στρατηγικών δεν περιορίζονται στην επιλογή επιμέρους επενδύσεων. Αυτό που μεταβάλλεται είναι η ίδια η φιλοσοφία διαχείρισης του πλούτου. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, πλέον προτεραιότητα αποκτούν η ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου, η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης και η δυνατότητα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι κινήσεις που καταγράφονται παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του κόσμου. Η αύξηση των τοποθετήσεων σε πολύτιμα μέταλλα αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες στρατηγικές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η γεωγραφική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και η διατήρηση υψηλότερης ρευστότητας, ώστε οι επενδυτές να διατηρούν μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, το 44% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αυξήσει την έκθεσή του σε πολύτιμα μέταλλα ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, ενώ περίπου τρεις στους δέκα έχουν αυξήσει τόσο τη γεωγραφική διασπορά όσο και τα διαθέσιμα σε μετρητά ή άλλα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Στην Ασία, το 53% έχει ενισχύσει τις τοποθετήσεις σε πολύτιμα μέταλλα και το 46% έχει επεκτείνει τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεών του. Στη Μέση Ανατολή, κυριαρχεί η αύξηση της ρευστότητας και των εγχώριων επενδύσεων, ενώ στη Βόρεια Αμερική οι μεταβολές είναι πιο περιορισμένες, γεγονός που αντανακλά και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Διαφορετικές περιφέρειες, διαφορετική στρατηγική

Παρότι οι βασικές κατευθύνσεις είναι κοινές, η έρευνα της Julius Baer αποκαλύπτει και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι επενδυτές στην Ασία εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να προσαρμόσουν δυναμικά τα χαρτοφυλάκιά τους. Συνδυάζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, αυξημένες τοποθετήσεις σε πολύτιμα μέταλλα και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, διατηρώντας παράλληλα σχετικά υψηλή διάθεση ανάληψης κινδύνου. Η Julius Baer αποδίδει αυτή τη στάση τόσο στη νεότερη ηλικιακή σύνθεση των επενδυτών όσο και στις υψηλότερες αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, κυριαρχεί η λογική της διατήρησης του πλούτου. Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, προτιμώντας αμυντικές τοποθετήσεις και περιορίζοντας την έκθεσή τους σε αυξημένο κίνδυνο. Η διαφύλαξη του κεφαλαίου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από την επιδίωξη υψηλότερων αποδόσεων.

Η «παγίωση» της γεωπολιτικής

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η γεωπολιτική επηρεάζει πλέον όχι μόνο τις επενδυτικές αποφάσεις αλλά και τις επιλογές κατανάλωσης των εύπορων νοικοκυριών. Η τοποθεσία των αγορών, η επιλογή χώρας κατοικίας, ακόμη και ο τόπος πραγματοποίησης αγορών πολυτελείας εντάσσονται πλέον στη συνολική στρατηγική διαχείρισης του πλούτου.

Όπως επισημαίνει η Julius Baer, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο κατακερματισμό, εμπορικές εντάσεις και αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η διαχείριση του πλούτου δεν περιορίζεται πλέον στην επιλογή μετοχών ή ομολόγων. Η ανθεκτικότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους εξελίσσεται σε εξίσου σημαντικό στόχο με την επίτευξη αποδόσεων, διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα για τους επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης.

Ουσιαστικά, η γεωπολιτική έχει πάψει να αντιμετωπίζεται ως ένας εξωτερικός παράγοντας που επηρεάζει περιστασιακά τις αγορές. Πλέον ενσωματώνεται στον πυρήνα της επενδυτικής στρατηγικής, επηρεάζοντας την κατανομή των χαρτοφυλακίων, τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων αλλά και τις αποφάσεις για το πού ζουν, καταναλώνουν και επενδύουν οι κάτοχοι μεγάλων περιουσιών. Καθώς οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις και οι πολιτικές ανακατατάξεις τείνουν να αποκτούν πιο μόνιμο χαρακτήρα, η ανθεκτικότητα αναδεικνύεται σε εξίσου σημαντικό επενδυτικό στόχο με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων.