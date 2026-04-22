Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς: Η στήριξη της κοινωνίας αναγκαία, η στήριξη στη αγοράς απαραίτητη

Ευπρόσδεκτο κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες, ωστόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως αναφέρουν ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με αφορμή τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η πρόβλεψη για 72 δόσεις σε χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το 2023, δεν αρκούν για να δώσουν πραγματική ανάσα στην αγορά».

Αυτό υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και προσθέτει ότι «δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, δεν ακούστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού, παρότι υπάρχουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος».

Ο σύλλογος εκτιμά ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις δεν έχουν αφήσει τα χρέη τους αρρύθμιστα. Τα εξυπηρετούν ήδη μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12-24 δόσεων. Αλλά, όπως υπογραμμίζει, χωρίς τη δυνατότητα επαναρύθμισης αυτών των νέων οφειλών, μένουν ουσιαστικά εκτός κάθε ουσιαστικής στήριξης ενώ οι επιχειρήσεις με αρρύθμιστα χρέη, πριν από το 2023, ουσιαστικά δε λειτουργούν διότι έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επαναφέρει την πρότασή του για ρύθμιση έως 120 δόσεις με δυνατότητα ένταξης και των ήδη ρυθμισμένων χρεών έως σήμερα «χωρίς περιορισμούς διότι αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανάσα για την αγορά».

Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη, σημειώνει ο σύλλογος, δεν θα πρέπει να μπορεί να αίρεται αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να αίρεται όταν θα έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του κι έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του. Παράλληλα, είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.800 ευρώ μηνιαίως και ακόμη υψηλότερα για τους ιδιώτες, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το 2014 δεν είναι 2026.

«Η προστασία του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης, είτε προέρχεται από μισθούς, συντάξεις ή συμπληρωματικό εισόδημα από ενοίκιο, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Το κράτος οφείλει να εισπράττει, αλλά και ο πολίτης πρέπει να μπορεί να ζει» υπογραμμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Από την πλευρά του και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης των νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Όπως σημειώνεται, η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί μια θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της κατανάλωσης και της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα της οικονομίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε επιδοματικές πολιτικές. Η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με το σύλλογο, το αυξημένο λειτουργικό κόστος - από την ενέργεια και τα ενοίκια έως τις τραπεζικές προμήθειες και τη φορολογία - περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

«Η πραγματική ενίσχυση της οικονομίας περνά μέσα από τη δημιουργία ενός σταθερού και δίκαιου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα» όπως υπογραμμίζεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, δίκαιες και διαφανείς τραπεζικές χρεώσεις, βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Η στήριξη της κοινωνίας είναι αυτονόητη και αναγκαία. Όμως, η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με επιδόματα. Αν δεν στηριχθούν ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κρατούν όρθια την απασχόληση και την αγορά, τότε δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή οικονομία και μια κοινωνία με προοπτική».